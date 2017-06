Kybernetický útok v Európe spôsobuje chaos

„Zdroje v napadnutých spoločnostiach tvrdia, že počítače nakazil vírus, ktorý sa správa podobne ako vírus WannaCry,“ informovala agentúra Intefax-Ukrajina. Hackeri vraj požadujú ekvivalent 300 dolárov v bitcoinoch. Podniky sa kvôli ochrane odpájajú od internetu.

„Národná banka Ukrajiny varovala finančný sektor pred hackerským útokom neznámym počítačovým vírusom. Bol vykonaný zvonka na niekoľko ukrajinských bánk a podnikov zo súkromného aj štátneho sektora,“ oznámila centrálna banka s tým, že posilnila bezpečnostné opatrenia.

Uistila zároveň, že banková infraštruktúra je pred útokom hackerov náležite chránená, útoky by teda mali byť odrazené. Kyjevské letisko uviedlo, že aj napriek hackerskému útoku pokračuje v normálnej prevádzke.

Ruská ropná jednotka Rosnefť musela kvôli silnému hackerskému útoku na svoje servery prejsť na rezervný systém riadenia, ťažbu ropy nezastavila. „Hackerský útok mohol spôsobiť vážne škody, ale vďaka tomu, že firma prešla k záložnému systému riadenia výrobných procesov sa ťažba nezastavila,“ uviedol podnikový hovorca.

Ukrajina z predchádzajúcich útokov počítačových pirátov obviňovala Rusko, s ktorým má napäté vzťahy kvôli anexii Krymu a vojne na Donbase na východe Ukrajiny.

Kybernetické útoky hlásia tiež firmy zo západnej Európy

Kybernetické útoky okrem ukrajinských a ruských podnikov hlásia tiež firmy zo západnej Európy. Dánsky prevádzkovateľ lodnej prepravy A.P. Moller-Maersk v dôsledku útoku zaznamenal výpadok počítačového systému. Obeťami hackerov sa stali tiež britská reklamná spoločnosť WPP či francúzsky dodávateľ stavebných materiálov Saint-Gobain.

„Zasiahlo to všetky oblasti nášho podnikania, a to doma aj v zahraničí,“ uviedol podľa agentúry AP hovorca spoločnosti Maersk. Technické problémy v rôznych regiónoch hlási nadnárodný potravinársky koncern Mondelēz International, nie je však jasné, či je to tiež dôsledok kybernetického ú­toku.