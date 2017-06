Britský expert: Corbyn teraz musí zvládnuť parlament

Historik a novinár je autorom viacerých kníh o konzervatívcoch a labouristoch.

Britskí konzervatívci si zabezpečili vládnutie dohodou so severoírskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP), ale opoziční labouristi ich pod vedením Jeremyho Corbyna už porážajú v prieskumoch. Čo môže teraz ľavica urobiť, aby si udržala takúto pozíciu?

Kľúčové bude, či Corbyn a lídri labouristov budú schopní využiť všetok entuziazmus a energiu a pretaviť ich do parlamentnej hry. Vláda síce má na svojej strane väčšinu, ale predsa len v Dolnej snemovni nemá výraznú prevahu. Ukáže sa teda, či labouristi budú vedieť efektívne spolupracovať s prípadnými rebelmi z radov toryovcov (iný názov pre konzervatívcov, pozn. red.) a ďalšími stranami, aby sťažili pozíciu vláde. Corbyn pred voľbami ukázal, že je schopný viesť dobrú kampaň. Bol populárny a prekonal očakávania.

Stúpenci opozičného lídra Jeremyho Corbyna na hudobnom festivale v Glastonbury, kde šéf labouristov vystúpil. Autor: Reuters, DYLAN MARTINEZ

Je aj veteránom parlamentu, bol však väčšinu svoje kariéry rebel labouristov. Zvládne teda Corbyn úlohu lídra opozície?

Z toho, čo vieme, tak nebol práve najúspešnejším poslancom. Po tom, čo sa stal lídrom labouristov, nie vždy dokázal dostatočne reagovať počas premiérskej hodiny otázok v snemovni. Nemal ani podporu celej vlastnej strany. To sa však zmenilo. Labouristi pod Corbynom sa posilnili o 30 kresiel. Preto momentálne nikto nebude otvárať otázku, či by vôbec mal byť lídrom strany. Z vnútorného pohľadu labouristov je jeho pozícia bezpečná. Je však otázne, či bude viesť efektívnu opozičnú politiku. Či dokáže sťažiť vláde úlohu pri hlasovaniach, pri návrhoch zákonov. Doteraz túto rolu nezvládal. Ale, ako vravím, teraz ho podporujú aj jeho oponenti.

Má teraz Corbyn lepšie vyhliadky?

Hlasovanie o prejave kráľovnej má byť už zajtra. Veľmi by ma prekvapilo, keby chýbal čo len jeden konzervatívny poslanec. Takže v tejto chvíli labouristi nemajú veľký priestor na manévrovanie. Corbyn musí byť trpezlivý, takticky čakať na príležitosti, musí si zabezpečiť absolútnu lojalitu labouristov a svoj tím motivovať. Doteraz nič také v parlamente nedokázal. Momentálne má však Corbyn za sebou dobrý výsledok vo voľbách a ľudia mu vychádzajú v ústrety. Je však obrovský rozdiel medzi robením politickej kampane a oslovovaním ľudí, ktorí vás zbožňujú, a tvrdou prácou v parlamente, ktorá vyústi do vytvorenia efektívnej opozície. Corbyn musí teraz ukázať, že má aj líderské kvality, ktoré som ja zatiaľ u neho nevidel.

Nakoľko fakt, že labouristi sú teraz populárni, bude mať vplyv na rozhodnutia vlády? Dokonca časť konzervatívnych voličov, zdá sa, odmietla volebný manifest toryovcov aj zo sociálnych dôvodov.

Manifest konzervatívcov je po voľbách len zdrapom papiera. Do prejavu kráľovnej v parlamente sa z neho dostalo veľmi, veľmi málo. Najkontroverznejšie časti úplne zmizli. Je jasné, že labouristi vo voľbách jednoznačne prekonali očakávania, takmer žiadne prieskumy im nedávali šancu získať taký veľký počet kresiel. Podpora ľavice znervózňuje vládu. Bývalý predseda konzervatívcov (iná funkcia ako stranícky líder, pozn. red.) Grant Schapps povedal, že volebný manifest bol len plný horkých piluliek, ale nebolo tam nič príjemné pre voličov. Do veľkej miery s tým súhlasím. Ale myslím si aj to, že verejnosť je čoraz viac unavená a nahnevaná z toho, že sociálna oblasť v krajine nefunguje tak, ako by mala.