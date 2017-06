Nemeckých poslancov údajne sleduje turecká tajná služba

Zástupcovia BKA hovorili v poslednom čase v tejto súvislosti s niekoľkými poslancami, vrátane tých zodpovedných za otázky vnútornej bezpečnosti, zahraničnej alebo obrannej politiky. Rozhovory potvrdila aj hovorkyňa Spolkového kriminálneho úradu, ktorý je za bezpečnosť poslancov zodpovedný.

„Možné aktivity zahraničných tajných služieb tu boli tiež témou (rozhovorov),“ podotkla. Aktivity tureckej tajnej služby v Nemecku sú podľa tunajších úradov široké. Turecká tajná služba podľa nich špehuje prinajmenšom stovku ľudí, ktorých považuje za priaznivcov duchovného Fethullaha Gülena, ktorý stál podľa Ankary za minuloročným pokusom časti armády o puč. Dokonca o pomoc so sledovaním požiadala aj Spolkovú spravodajskú službu (BND).

Tá ale urobila pravý opak a z obavy o bezpečnosť dotknutých osôb ich nechala varovať pred sledovaním. Títo ľudia by podľa BND mali dobre zvážiť akúkoľvek cestu do Turecka alebo aj len vstup do priestorov niektorého z tureckých konzulátov a zastupiteľstiev v Nemecku.

Do sledovania údajných odporcov režimu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v Nemecku sú navyše podľa všetkého zapojení aj členovia a duchovná organizácia Ditib, ktorá zastrešuje kultúrne a náboženské spolky nemeckých moslimov tureckého pôvodu.