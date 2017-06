Požiarnymi testami v Anglicku neprešlo už 120 výškových domov

Oznámila to britská premiérka Theresa Mayová. Preverovanie bezpečnosti týchto budov podľa nej ukazuje, že ide o rozsiahly problém, ktorý je výsledkom situácie, kedy sa desiatky rokov budovy obkladali materiálmi, ktoré nie sú v súlade s predpismi.

Mayová poslancom Dolnej snemovne povedala, že testami neprešlo 100 percent budov, ktoré boli doteraz z hľadiska požiarnej bezpečnosti preverené v rámci rozsiahlej kontroly nariadenej po tragickom požiari vežového bytového domu Grenfell Tower. Pri tragédii zo 14. júna zahynulo najmenej 79 ľudí.

Mayová sa dostala do ostrého sporu s šéfom opozičných labouristov Jeremym Corbynom, ktorý vyhlásil, že požiar by mal byť pre vládu „budíčkom“.

„Ako vidíme na počte budov, ktorých obloženie neuspelo v testoch horľavosti, ide o oveľa širší problém,“ namietla Mayová. „Ide o problém, ktorý trval mnoho rokov, desaťročí, pokiaľ ide o opláštenie, ktoré bolo inštalované na budovy. Sú tu skutočné otázky, napríklad ako sa to stalo, prečo sa to stalo a ako môžeme zabezpečiť, aby sa to nestalo v budúcnosti,“ povedala premiérka. Mayová tiež sľúbila, že čoskoro vymenuje sudcu, ktorý povedie už skôr ohlásené verejné vyšetrovanie tohto nešťastia.

Vláda zatiaľ postihnutým rodinám poskytla dohromady 1,25 milióna libier (37,2 milióna Sk), s ktorými môžu naložiť podľa vlastného uváženia. Ďalšie milióny uvoľní pre miestne charitatívne organizácie či nadácie, informovala Mayová.

Corbyn namietal, že ciele zabezpečenia náhradného ubytovania pre obete požiaru zjavne neboli dosiahnuté.