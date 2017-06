Kaddáfí sa vracia? A čo ďalej?

Podľa mnohých by mal byť tým povestným spojivom roztrieštenej líbyjskej spoločnosti, v ktorej dodnes hrajú hlavnú úlohu nielen kmeňové záujmy, ale aj geopolitické plány veľmocí. Pre mnohých by však jeho návrat mohol byť problémom. Nielen v samotnej Líbyi. Ako otcom pasovaný za následníka videl do politickej „kuchyne“ dlhoročného vládcu a bol takpovediac jeho očami a ušami.

„Syn bývalého líbyjského lídra Muamara Kaddáfího je po šiestich rokoch za mrežami na základe všeobecnej amnestie opäť na slobode,“ informovali ešte v polovici júna tlačové agentúry o prepustení Islama z väznice v juhozápadnom líbyjskom meste Zintán. Pritom ešte v júli 2015 ho odsúdili na trest smrti zastrelením za „porušenie národnej bezpečnosti, pokus o útek z väzenia, ako aj hanobenie štátnej zástavy“.

Na archívnej snímke z mája 2014 Sajf Islam Kaddáfí počas súdneho procesu v juhozápadnom meste Zintán. Autor: Reuters, STRINGER

Podľa niektorých západných pozorovateľov Sajf Islam nedokáže zoskupiť protivládne sily. Ako hlavný dôvod udávajú absenciu charizmy, ktorú mal jeho otec, a aureoly dlhoročnej moci, ktorá „budí strach alebo lásku“. „Nemá žiadnu šancu,“ potvrdil svojho času pre Reuters aj John Marx z Crosss Border Information.

Aj keď Sajf nemal počas vládnutia otca žiadnu oficiálnu funkciu, často sa zúčastňoval na medzinárodných rozhovoroch. Napríklad v prípade kompenzácie rodinám obetí útoku na americké lietadlo nad škótskym Lockerbie. Svoj podiel mal aj na oslobodení bulharských zdravotných sestier (2007), ktoré strávili za mrežami osem rokov. Odsúdili ich napriek chýbajúcim dôkazom za „šírenie nákazy HIV“. Začiatkom prevratu vo februári 2011 však Sajf aktívne pomáhal udržať otcov režim.

Prakticky všetky Kaddáfího deti povstalci zabili. Sajf napriek mučeniu, čo potvrdil aj Luis Moreno-Ocampo, prokurátor Medzinárodného trestného tribunálu, prežil. Aj keď podľa väčšiny politológov predstavuje nemalé nebezpečenstvo pre niektoré sily v krajine, ktorá má dodnes dve vlády a dva parlamenty.

Demonštranti požadujú, aby Líbyu z občianskej vojny vyviedol práve Sajf Islam Kaddáfí.

Ako pripomína britská BBC, mnohí očakávajú, čím prekvapí Západ, ktorý sa už dávno pokúša prehodnotiť svoj podiel na zvrhnutí plukovníka Kaddáfího. Najnovšie aj francúzsky prezident Emmanuel Macron citovaný denníkom Il Corriere della Sera priznal, že „vpád do Líbye bola chyba Francúzska“.

„Demokracia sa musí rozvíjať cez zapojenie národa do spoločenských zmien, nedá sa priniesť zboku. Výsledkom vpádu do Líbye bolo zničenie krajiny a posilnenie teroristov,“ vyhlásil francúzsky líder, ktorý napríklad určite vie aj o údajnej Kaddáfího finančnej podpore predvolebnej kampani Nicolasa Sarkozyho. Neskorší francúzsky prezident sa sponzorovi "odmenil“ zradou. Boli to napríklad francúzski piloti, ktorí odhalili a prezradili povstalcom skrýšu štvanca.

Za posledných šesť rokov mohli Líbyjčania na vlastnej koži pocítiť „život“ po zvrhnutí Kaddáfího a môžu porovnávať.

„Vo všetkých parametroch prehráva súčasná situácia. V ekonomike, sociálnej politike, garantovaní stability a bezpečnosti,“ neodpustil si pripomienku aj Ahmed Kaddáf ad Dam, líder Frontu ľudového zápasu v Líbyi. Je zároveň presvedčený, že Kaddáfího syn nájde dostatok stúpencov a zohrá rozhodujúcu úlohu v krajine plnej nevraživosti a rôznych záujmov.

„Ktovie, či sa v Líbyi vráti k moci rodina Kaddáfího a či nezverejní viaceré tajomstvá o západných lídroch, ktorí pôvodne, kým mali z toho osoh nielen politický, vďačne poklepávali plukovníka po pleci,“ upozornil ad Dam v nepriamej narážke napríklad na dohodu Tripolisu a Ríma.

Na finančnú podporu dnes už bývalého talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho Kaddáfímu za jeho „neprekonateľnú hradbu“ na stredomorskom pobreží s cieľom zabrániť prípadným nielen africkým migrantom hľadať „lepší“ život v Európe. Dnes je to však už iba akýsi „film pre pamätníkov“.

Sajf Islam sa rozhodol vrátiť do politiky, aj keď dávno schladený súčasnou realitou. Ako vyhlásil, dnes mu ide o zjednotenie Líbyjčanov. Pritom ešte krátko po porážke režimu svojho otca vyhlásil: „Som jeden z tisícov potomkov rán a pomsty a neuctili by sme si krv mučeníkov, ak by sme všade neprenasledovali ich vrahov. Až kým neskončia pod zemou.“ Aký tromf má Sajf a možno nový líder novej džamahírije v rukáve, ukážu už najbližšie mesiace.