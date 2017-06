V Česku poslanci schválili zbraňovú ústavnú novelu

V Česku možno dostanú majitelia legálne držaných zbraní právo zasiahnuť v prípade potreby na zaistenie bezpečnosti krajiny. Poslanci schválili ústavnú novelu o držaní zbraní. Za hlasovalo 139 zo 168 prítomných zákonodarcov, proti len deväť. Predloha teraz mieri do Senátu.

Na schválenie predlohy v snemovni bol potrebný súhlas minimálne troch pätín všetkých poslancov, teda 120 zákonodarcov. V Senáte budú na prijatie nutné hlasy najmenej troch pätín prítomných členov hornej komory. Podľa ct24.cz ak by Senát ústavnú novelu neprijal, platiť nebude. V prípade, že by ju vrátil snemovni s úpravami, poslanci by na ňu museli pristúpiť.

Ústavná novela má dať majiteľom legálne držaných zbraní možnosť zasiahnuť v prípade potreby na zaistenie bezpečnosti Česka. Explicitne uznáva, že držanie a nosenie zbraní, pokiaľ je v súlade so zákonom, je súčasťou zaisťovania bezpečnosti štátu.

Novela je aj reakciou na európsku smernicu o obmedzení zbraní, hoci ju podľa mnohých poslancov nezvráti. V snemovni sa tiež viac ako dve a pol hodiny diskutovalo o európskej smernici. Väčšinou na jej adresu zaznievali kritické hlasy. Zbraňovú novelu naopak označovali jej podporovatelia za symbol, ide podľa nich o deklaráciu dôvery štátu v legálnych držiteľov zbraní.