Zeman v prieskumoch začína strácať, českým prezidentom by sa stal Jiří Drahoš

V prípadnom druhom kole voľby by Drahoš podľa volebného modelu Median získal 53,5 percenta hlasov a porazil tak súčasnú hlavu štátu Miloša Zemana. Prieskum tiež podľa čt24.cz ukázal, že rastie skupina ľudí, pre ktorých je Zeman ako prezident neprijateľný.

Volebný model porovnával šance možných dvojíc súperov v druhom kole prezidentských volieb. Zeman by podľa neho prehral len s Drahošom. Proti textárovi a podnikateľovi Michalovi Horáčkovi by Zeman získal 56 percent, proti europoslancovi za TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi 57 percent a proti ministrovi obrany Martinovi Stropnickému (ANO) by Zeman mandát obhájil so 60 percentami.

Horáček kandidatúru ohlásil, o Pospíšilovi a Stropnickom sa hovorí ako o možných kandidátoch. V prípadnom druhom kole bez súčasného prezidenta by podľa volebného modelu získal Drahoš 63 percent a Horáček 37 percent.

Väčšiu šancu na zvolenie Drahoša ako Zemana ukázala aj otázka prvého kola volieb. Drahoša by vážne zvažovala pätina opýtaných a prijateľný by bol pre ďalších 30 percent, neprijateľný je pre 30 percent a pätina uviedla, že Drahoša nepozná. Zemana vážne zvažuje 28 percent ľudí a prijateľný je pre 17 percent, neprijateľný pre 55 percent. Horáček je neprijateľný pre 57 percent účastníkov prieskumu.

Zeman tak má podľa prieskumu zhruba 30 percent presvedčených voličov, Drahoš len pätinu. Narastá ale počet ľudí, pre ktorých je Zeman neprijateľný. Vlani v septembri bolo takýchto ľudí 48 percent, tento rok v apríli 51 percent a v poslednom prieskume Medianu už spomínaných 55 percent.