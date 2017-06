Gabriel nechce, aby Erdogan počas návštevy Nemecka hovoril ku krajanom

Nemecký minister zahraničia Sigmar Gabriel povedal, že verejné vystúpenia tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v Nemecku mimo nadchádzajúci summit skupiny G20 v Hamburgu by boli vzhľadom k napätiu medzi Berlínom a Ankarou "nevhodné".

Novinárov, ktorí Gabriela sprevádzajú počas návštevy Ruska, tiež informoval, že Turecko v stredu oficiálne požiadalo, aby Erdogan mohol prehovoriť ku krajanom žijúcim v Nemecku. Podľa magazínu Spiegel nemecká vláda Erdoganovi verejné vystúpenia zakáže.

Gabriel podľa agentúry Reuters povedal, že Ankara žiadosť podala napriek výslovnému zákazu Berlína, aby tak nerobila. Nemecká vláda si podľa šéfa diplomacie nepraje žiadny rozruch medzi tureckými občanmi a osobami s tureckým i nemeckým občianstvom. To, že je Gabrielove stanovisko aj oficiálnym postojom celej vlády, potvrdil vládny hovorca Steffen Seibert.

Problémom aj Deniz Yücel

Turecko-nemecké vzťahy sa zhoršujú postupne od nevydareného vlaňajšieho puču v Turecku. Ankara po ňom začala masívne čistky, za čo ju kritizuje nielen Berlín. Nemecká vláda nedávno rozhodla o stiahnutí nemeckých vojakov z tureckej základne Incirlik, keď Turecko opakovane neumožnilo nemeckým poslancom vojakov navštíviť.

Diplomatickú roztržku vyvolalo aj rozhodnutia neumožniť tureckým vládnym politikom agitovať v nemeckých mestách pred aprílovým tureckým referendom o kontroverzných zmenách ústavy. Nemecko zase žiada, aby turecké úrady prepustili väzneného dopisovateľa denníka Die Welt Deniza Yücela.

Obavy z demonštrácií

Nemecké tajné služby sa obávajú, že počas stretnutia najvyšších predstaviteľov popredných svetových ekonomík v Hamburgu 7. a 8. júla môže Erdoganova prítomnosť vyvolať demonštrácie.

Nemožno pritom vylúčiť zrážky prezidentových stúpencov a odporcov z radov pravicových a ľavicových organizácií, príslušníkov tureckej menšiny či reprezentantov kurdských kruhov.

V máji sa podobná demonštrácia odohrala pred washingtonskou rezidenciou tureckého veľvyslanca v USA, kam prišli proti Erdoganovi protestovať tureckí Kurdi. Členovia tureckej ochranky, ktorí sa do bitiek v americkej metropole zapojili, ale do Nemecka neprídu – Berlín im to zakázal.