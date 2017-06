Žene odovzdali Purpurové srdce jej brata, ktorý zomrel v druhej svetovej vojne

Počas stredajšej slávnosti, ktorá sa konala v jej izbe v domove dôchodcov v meste Westfield v New Jersey, odovzdali Mildred Stotzerovej aj vlajku použitú pri pochovávaní brata. Predmety poslal spomínanej organizácii anonymný darca.

Nezisková organizácia Purple Hearts Reunited dala 95-ročnej Mildred Stotzerovej Purpurové srdce patriace jej bratovi Autor: SITA/AP, Stringer

„Tieto medaily patria rodine, nie do súkromných zbierok ani do starinárstva,“ uviedol Zac Fike, zakladateľ Purple Hearts Reunited, ktorému sa Stotzer poďakovala za prinesenie predmetov. „Je to úžasné,“ dodala.

Jej brat Frederick Boelzle nastúpil do armády v septembri 1939 a zomrel v decembri 1944 počas boja v Belgicku, pričom ho pochovali na tamojšom vojenskom cintoríne. Okrem Purpurového srdca dostal aj Bronzovú hviezdu za hrdinstvo.