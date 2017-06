Babiš na ďalšej uniknutej nahrávke spája Václava Havla s ŠtB

Babiš na nej hovorí o udalostiach v roku 1989 a Václava Havla dáva do súvislosti s vtedajšou ŠtB. Účet Julius Suman už skôr publikoval nahrávky, kde Babiš vulgárne hovorí o členoch vlády vrátane premiéra Sobotku. Na ďalších zase s novinárom svojho bývalého denníka diskutoval o tom, kedy zverejniť materiály o politických súperoch hnutia ÁNO. Aktuálnu nahrávku odmietol šéf ANO komentovať.

Babiš v nahrávke hovorí o marci 1989, kedy režisér a neskorší predseda KSČM v rokoch 1990 až 1993 Jiří Svoboda odišiel do Moskvy lobovať za Lubomíra Štrougala. Štrougal stál po nástupe Michaila Gorbačova v Sovietskom zväze na strane reforiem, jeho krídlo ale prehralo vnútrostranícky boj a Štrougal v októbri 1988 podal demisiu na funkciu predsedu vlády.

"V marci 1989 tam bol boj s komunistami, oni bojovali, chceli odjeb.. Husáka, kto to prevezme, tú transformáciu. On (Sloboda) šiel do Moskvy, tam sa stretol s nejakým šialeným kápom a hovoril, že Štrougal. Loboval za Štrougala. A ten Rus mu hovorí: Václav Havel. A on hovorí: ste ho nakúpili, to je dobré, to je dobré …, "tvrdí Babiš na nahrávke.

Odvoláva sa pritom na kontroverznú političku Radmilu Kleslovú (ANO), ktorá do vlaňajška vládla na radnici v Prahe 10. O nej Babiš hovorí ako o ambicióznej žene. „Bola v rozviedke. Cvičili ju, aby bola špiónka, najlepšia špiónka na svete, blondína,“ hovorí.