V stredných Čechách extrémne prší, hrozí podmytie ciest a mostov

V Stredočeskom kraji extrémne prší a bude naďalej. Meteorológovia ráno vydali výstrahu pre okresy Beroun, Příbram a Praha-západ, a to s najvyšším stupňom nebezpečenstva. Upozornili na to, že hrozí podmytie ciest a mostov.

Kvôli zosuvu svahu na trať Praha-Beroun pri Černošiciach bola do 8:30 zastavená prevádzka vlakov. Od 8:30 sa podarilo jednu koľaj sprejazdniť, vlaky naberajú meškanie až niekoľko desiatok minút.

Na stanici Dobřichovice spadlo za posledných šesť hodín viac ako 50 milimetrov zrážok. „Na juhozápade Stredočeského kraja aj v susedných okresoch Plzeňského a Juhočeského kraja naďalej výdatne prší, v najbližších hodinách môže ojedinele spadnúť ďalších 30 milimetrov,“ varovali pred vytrvalým dažďom meteorológovia.

Na frekventovanej železničnej trati spájajúcej hlavné mesto a Beroun bola ráno úplne zastavená prevádzka potom, čo sa pri Černošiciach na trať zosunul svah. O 8:30 bola prevádzka obnovená po jednej z dvoch koľají, aj tak ale medzi pražským Radotínom a Dobřichovicami jazdí naďalej náhradná autobusová doprava, autobusové linky boli predĺžené z Černošíc do zastávky Nádraží Radotín.

Niektoré diaľkové vlaky jazdia v úseku výluky odklonom cez Rudnú pri Prahe a s oneskorením.

Komplikácie sa podľa webu Českých dráh očakávajú až do 21:00.

S obmedzením musia počítať aj cestujúci na trati z Kolína do Kutnej Hory. V Starom Kolíne spadol ráno na koľaje strom, do ktorého narazil vlak. Pri nehode sa nikto nezranil. Na trati je v súčasnosti kvôli pretrhnutým strolejom umožnená prevádzka iba po jednej z dvoch koľají, vlaky naberajú meškanie. Komplikácie na tejto trati sa očakávajú až do 18:00.