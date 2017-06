Začal platiť Trumpov zákaz vstupu pre občanov moslimských krajín

Podľa nových kritérií budú musieť žiadatelia z Iránu, Líbye, Sýrie, Somálska, Sudánu a Jemenu preukázateľne zdokladovať vzťah s blízkymi príbuznými, a to s rodičom, manželom, manželkou, dospelým či maloletým dieťaťom, zaťom, nevestou alebo súrodencom, ktorí už majú povolenie na pobyt v USA. Do úzkeho rodinného kruhu úrady nerátajú starých rodičov, vnúčatá, tety, strýkov, netere, synovcov, sesternice, bratrancov, švagrov, švagriné či snúbencov.

Spojené štáty začali zákaz uplatňovať vo štvrtok o 20:00 (v piatok o 02:00 stredoeurópskeho letného času). Štát Havaj však krátko predtým požiadal federálneho sudcu o vysvetlenie v súvislosti s definíciou blízkych príbuzných, pretože podľa nich štát nemôže aplikovať zákaz na starých rodičov, tety a strýkov.

Čo sa týka obchodných alebo profesijných kontaktov, úrady budú posudzovať legitímne vzťahy, ktoré sú „formálne, zdokumentované a vytvorené riadnym spôsobom a nie len za účelom vyhnúť sa zákazu vstupu“. Nové pravidlá sa netýkajú novinárov, študentov, zamestnancov alebo lektorov, ktorí už majú platné víza. Výnimka na vstup sa netýka tých, ktorí sa budú snažiť získať prácu či možnosť na vzdelávanie len za účelom udelenia víz. Úrady nebudú zaujímať ani rezervácie na ubytovanie či požičanie auta, i keď sú už zaplatené.

Konzulárni pracovníci budú môcť zhodnotiť aj ďalšie výnimky vzťahujúce sa na vstup ľudí zo spomínaných šiestich krajín, a to na základe „predchádzajúcich uznaných kontaktov v USA alebo významných obchodných či profesijných záväzkov“.

Výnimku budú môcť udeliť aj bábätku, adoptovanému dieťaťu alebo v prípade potreby urgentnej zdravotnej pomoci. Vstup do krajiny budú môcť dostať aj tí, ktorí pricestujú za obchodným účelom spojeným s medzinárodne uznávanou organizáciou alebo vládou USA alebo ak sú legálnymi obyvateľmi Kanady s platnými kanadskými vízami. Takisto ľudia zo spomínaných prevažne moslimských krajín, ktorí získali víza v rámci každoročnej lotérie, budú musieť preukázať, že do USA chcú prísť „s dobrým úmyslom“.

Kontroverzný výnos prezidenta Donalda Trumpa v pondelok odobril Najvyšší súd a ukončil tak mesiace naťahovania sa a navzájom si protirečiacich rozsudkov nižších súdov, z ktorých mnohé označili Trumpovo rozhodnutie za nenáležité a v rozpore so zákonom. Najvyšší súd však voči nemu námietky nemá, pridal k nemu len jediný dodatok: Zákaz vstupu sa nebude týkať osôb, ktoré budú vedieť preukázateľne zdokladovať príbuzenstvo s osobou žijúcou v Spojených štátoch.

Podľa Trumpovho nariadenia má byť – zatiaľ na obdobie troch mesiacov – zakázaný vstup na územie Spojených štátov pre všetkých občanov Iránu, Líbye, Sýrie, Somálska, Sudánu a Jemenu, a na štyri mesiace by malo byť úplne a bez výnimky zastavené prijímanie utečencov do USA.

The 'bona fide relationship' clause in #Trump's #TravelBan is an attempt to posit parameters, not hysteria, @LisaGLaw tells @MichelleMakori pic.twitter.com/JFgFkXcDIU