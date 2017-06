Rím žiada o pomoc pri migračnej kríze

Viac ako 73-tisíc ľudí od začiatku roka, tisíce len v uplynulých dňoch. Rím žiada EÚ, aby mu pomohla zvládnuť rastúci počet migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy cez Stredozemné more.

Migračný tlak na Taliansko stúpol po tom, čo sa vlani po dohode EÚ s Tureckom výrazne zmiernil tlak na Grécko.

„Situácia, ktorej čelíme, je vážna a Európa sa nemôže pozerať bokom,“ povedal nemenovaný zdroj talianskej vlády. O migračnej kríze na juhu Apeninského polostrova hovoril taliansky veľvyslanec pri EÚ Maurizio Massari s eurokomisárom pre vnútro Dimitrisom Avramopoulosom. Ako uviedla agentúra ANSA, eurokomisárovi povedal, že vláda v Ríme považuje za neprijateľné, aby všetci migranti zachránení v Stredozemnom mori končili len v Taliansku.

Jeden z migrantov, ktorých v Stredozemnom mori zachránila loď a posádka mimovládky Save theChildren. Autor: Reuters, STEFANO RELLANDINI

Migranti sa na nebezpečnú cestu vydávajú často na nafukovacích člnoch alebo vratkých loďkách. Pred utopením ich zachraňujú lode talianskej a líbyjskej pobrežnej stráže, misie EÚ, ale aj mnohých mimovládiek.

Taliansko podľa nemenovaných zdrojov zvažuje, že kým sa situácia nezlepší, zabráni cudzím lodiam s migrantmi na palube vstupovať do talianskych prístavov. Vstup by mali povolený len talianske lode a lode misie EÚ. V praxi by sa to teda týkalo lodí mimovládnych organizácií, ktoré migrantov zachraňujú na mori pri pobreží Líbye.

„Hovorilo sa o myšlienke, že humanitárnym lodiam, ktoré sa plavia pod cudzími vlajkami, by sa blokoval návrat do talianskych prístavov,“ potvrdil zdroj talianskej vlády. Znamenalo by to, že rôzne európske mimovládky, ktoré pomáhajú migrantom na mori, by to nútilo brať migrantov do iných krajín EÚ.

O tejto možnosti budú hovoriť ministri vnútra EÚ na neformálnom stretnutí na budúci týždeň v Tallinne. Na stole bude zrejme požiadavka Ríma, aby štáty EÚ povolili vstup do svojich prístavov niektorým lodiam humanitárnych organizácií s migrantmi na palube.

Do Talianska prišlo od roku 2014 vyše pol milióna migrantov, vlani vyše 180-tisíc ľudí. Tento rok ich môže byť ešte viac. Plánovaných 200-tisíc miest pre utečencov je v Taliansku už dávno naplnených.

Situáciu mal zmierniť aj dočasný systém prerozdelenia žiadateľov o azyl z Talianska a Grécka podľa kvót, ktorý štáty EÚ schválili pred dvoma rokmi. V praxi sa však len veľmi pomaly realizuje. Zatiaľ bolo z Grécka a Talianska premiestnených 21-tisíc ľudí, podľa nedávnej správy Európskej komisie v Taliansku čaká na sťahovanie približne dvetisíc ľudí. Slovensko, ktoré systém kvót odmieta, neprijalo z Talianska ani jedného.

V uplynulých dňoch sa do Talianska dostalo asi 12-tisíc migrantov. Ako informoval lekár Angelo Gugliotta zo sicílskeho prístavu Pozzallo, je medzi nimi aj žena, ktorá porodila počas plavby, chlapček však krátko po narodení zomrel. Niektorí migranti, ktorí sa doplavili k Sicílii, boli takí vyčerpaní, že ich museli odniesť na nosidlách, sú medzi nimi podvyživení ľudia a zranení po streľbe. „Je to tu roky a čoraz dramatickejšie,“ povedal Gugliotta.