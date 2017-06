Nemecko umožní homosexuálom uzatvárať manželstvá a adoptovať deti. Merkelová bola proti

V historickom hlasovaní, ako je v Nemecku vnímané, získala legalizácia manželstva homosexuálov pomerne výraznú väčšinu. Bez problémov by zmena, ktorá má jasnú podporu verejnosti, mala prejsť aj za týždeň v Spolkovej rade.

O návrhu na zavedenie manželstva pre všetkých, ako sa mu v Nemecku hovorí, sa v parlamente bezvýsledne debatovalo už niekoľko rokov, tento týždeň sa ale veci dali nečakane rýchlo do pohybu. Sociálni demokrati sa totiž rozhodli, že jeden zo svojich dlhodobých cieľov presada za pomoci opozície aj proti vôli koaličnej konzervatívnej únie CDU/CSU kancelárky Angely Merkelovej.

Ľudia oslavujú pred budovou Bundestagu po tom, ako parlament schválil manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Autor: Reuters, HANNIBAL HANSCHKE

Schválenie ocenili potleskom

CDU/CSU síce s takýmto postupom nesúhlasila, svojim poslancom ale umožnila, aby hlasovali podľa svojho svedomia, a nie podľa straníckych nôt. Aj od časti zákonodarcov konzervatívnej únie sa tak novele dostalo podpory. Celkom pre ňu hlasovalo 393 zo 623 prítomných poslancov. Výsledok hlasovania ocenil rad poslancov potleskom v stoji.

V debate, na ktorej začiatku predseda Spolkového snemu Norbert Lammert vyzval k vzájomnému rešpektu, zazneli názory oboch strán. Sociálni demokrati a opoziční Zelení a Ľavica argumentovali napríklad tým, že manželstvo homosexuálov rade ľudí niečo prinesie, a pritom nikomu nič nevezme.

Ľudia, ktorí za seba chcú prevziať zodpovednosť, majú podľa nich mať možnosť vstúpiť do manželstva. Najčastejším protiargumentom CDU/CSU bolo tvrdenie, že manželstvo je základom rodiny a že homosexuáli už teraz môžu uzatvárať registrované partnerstvá, a nie sú takí diskriminovaní.

Zľava: Katrin Goeringová Eckardtová, Volker Beck and Claudia Rothová z nemeckej strany Zelených krájajú tortu na oslavu zmien, ktoré v piatok schválil Spolkový snem. Autor: Reuters, FABRIZIO BENSCH

Merkelová hlasovala proti

Nemecká kancelárka Angela Merkelová hlasovala proti zmenám. Párom rovnakého pohlavia by ale umožnila adoptovať deti. Politička, ktorej vyjadrenie stálo na začiatku prevratných udalostí tohto týždňa, svoj postoj zdôvodnila okrem iného tým, že homosexuálne páry dnes v Nemecku nečelia diskriminácii.

„V posledných rokoch sme krok po kroku odstránili všetku diskrimináciu párov rovnakého pohlavia,“ povedala novinárom Merkelová. Veľa podľa svojich slov v poslednej dobe premýšľala o otázke detí a nakoniec dospela k presvedčeniu, že by páry rovnakého pohlavia mali mať možnosť adoptovať ich.

Pokiaľ ide o otázku manželstva, je presvedčená, že ústava dáva manželstvu osobitnú ochranu ako zväzku muža a ženy. „Pre mňa je manželstvo, ako je v ústave, manželstvom muža a ženy, a preto som návrh zákona nepodporila,“ poznamenala.

Podľa nemeckých médií hlasovalo za schválené zmeny aj najmenej 70 poslancov CDU/CSU.

Nemecko ako 21. krajina sveta

Nie všetci poslanci sa ale v rozprave, na ktorú niektorí dorazili s dúhovými šálmi alebo kravatami, držali Lammertovej výzvy na rešpektu. Sociálny demokrat Johannes Kahrs tvrdo zaútočil na kancelárku Merkelovú, ktorá podľa neho od roku 2005 podporovala diskrimináciu homosexuálov.

Jej vyjadrenie, v ktorom v pondelok naznačila zmenu svojho postoja, označil za trápne a úbohé.

Nemecko sa rozhodnutím pridáva ku 20 štátom, ktoré párom rovnakého pohlavia umožňujú na celoštátnej úrovni vstupovať do manželstva. Od roku 2001 mohli homosexuáli v spolkovej republike uzatvárať takzvané registrované partnerstvo. Túto možnosť majú od roku 2006 tiež v Česku.

Poslednú prekážku legalizácie sobášov homosexuálov by mohla predstavovať prípadná sťažnosť na ústavný súd. Podľa expertov nie je vylúčené, že by ústavný súd ako podmienku pre legalizáciu manželstiev osôb rovnakého pohlavia stanovil zmenu ústavy. Názory na to, či je potrebné ústavu meniť, sa medzi odborníkmi zatiaľ dramaticky líšia.