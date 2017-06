Český politológ: Prezidenta Zemana nie je možné podceniť

Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Median pre Seznam správy by však súčasná hlava štátu prehrala v druhom kole prezidentských volieb s bývalým šéfom Akadémie vied Českej republiky Jiřím Drahošom, ktorý by získal 53,6 percenta hlasov.

Ide len o jeden výskum a všetkých ostatných ohlásených aj neohlásených kandidátov by terajší prezident porazil. Aké šance má Zeman, Drahoš a čo znamená boj o Pražský hrad pre českú politickú scénu, zhodnotil pre Pravdu český politológ Ladislav Cabada z Metropolitnej univerzity v Prahe.

Je prieskum, v ktorom Zeman prehral s Drahošom, varovaním pre prezidenta?

Na veľké závery je priskoro. Do volieb stále zostáva veľmi veľa času. Nepoznáme všetkých kandidátov. Obnovená Občianska demokratická aliancia práve predstavila svojho uchádzača o kreslo hlavy štátu. Je ním bývalý riaditeľ spoločnosti Škoda Auto Vratislav Kulhánek. Ďalšou vecou je, že pol roka pred voľbami sa zdá, že prezident Zeman nevyzerá práve najzdravšie. Možno dôjde aj k prehodnoteniu jeho zámeru kandidovať. A po tretie, ešte nič nevieme o kampani. Nie je jasné, aké témy jej budú dominovať. Ani to, ako budú vyzerať predvolebné debaty. Je preto ťažko niečo predpovedať.

Je však bývalý predseda Akadémie vied vážnym kandidátom?

Vyzerá to tak, že áno. Veľa o ňom nevieme, čo je v tejto chvíli určitá výhoda. Drahoš pôsobí ako prijateľný kandidát pre politický stred. Čo mu pri systéme voľby môže pomôcť. V tomto prípade ľudia v druhom kole často volia proti niekomu, nie za niekoho.

V tejto súvislosti je pre Zemana možno ešte väčší problém, že až 55 opýtaných zo spomenutého prieskumu ho pokladá za neprijateľného.

Pán prezident Zeman už predtým, ako sa stal hlavou štátu, volil smerom k obyvateľstvu silnú populistickú rétoriku. Spoliehal sa na to, že takou bodrosťou, ľudovosťou a upriamením pozornosti na niektoré témy si získa veľkú masu voličov. Či už hovoril o bezpečnosti, alebo sa vyjadroval proti migrantom a islamu. Je však otázne, či sa voličská základňa nemení. Pred piatimi rokmi stratégia populizmu vyniesla Zemana až na Pražský hrad. Samozrejme, môžeme diskutovať aj o tom, aké slabiny mal jeho protikandidát v druhom kole Karel Schwarzenberg. Ale zdá sa, že vtedajší prístup k voličom už prestáva Zemanovi prinášať hlasy. Skôr ich stráca. Ak môžem hovoriť za seba, tak vidím Zemana ako výrazne problematického politika.

Prečo?

Ide o jeho kroky v domácej a zahraničnej politike. Dokonca by som ešte viac zdôraznil práve tú druhú dimenziu. Pre väčšinu Čechov nemusí zohrávať zahraničná politika veľkú úlohu. Ale Zemanova snaha meniť diplomaciu orientovaním sa na Rusko a Čínu mi pripadá zvláštna. A u istej skupiny voličov to aj vyvoláva odpor.

Bol by schopný Zeman zmeniť svoju volebnú stratégiu, keby videl, že naozaj pre ňu stráca na popularite?

Miloš Zeman sa už nezmení. Je limitovaný v tom, že by dokázal systematicky iným spôsobom komunikovať či verejne vystupovať. Netvrdím však, že sa to nedá. Sú politici, ktorí úplne otočia a tvária sa ako iní ľudia. Nechcem v žiadnom prípade Zemana podceňovať, čo sa týka jeho prezidentských šancí. Má okolo seba schopných ľudí. Zeman tvrdí, že nebude robiť žiadnu kampaň a vedie ju permanentne. A každý deň. Mnoho Čechov sa rozhoduje v poslednej chvíli práve na základe kampane. Voliči dajú na marketingové politické ťahy. Poznáte to aj zo Slovenska. Politik si zoberie farebnú košeľu a na bilbordoch mu vyžehlia tvár. Nechcem špekulovať, ale myslím si, že prezident má k dispozícii pomerne neobmedzené finančné zdroje na kampaň. V predchádzajúcich voľbách vyzeral Zemana vitálne. Teraz sa zdá, že má zdravotné limity. Ale možno sa to zmení. Preto Zemana určite nechcem podceňovať.

Ešte pred prezidentskými voľbami na začiatku budúceho roku budú Česi v októbri vyberať poslancov. Ako sú politicky tieto dve udalosti prepojené?

Nie priamo. Skôr sa to týka toho, čo sa stane po voľbách do Poslaneckej snemovne v súvislosti so zostavovaním vlády. Ťažko špekulovať, ale všetko naznačuje, že víťazom bude hnutie ANO Andreja Babiša. Ale bude potrebovať partnera na to, aby mohlo vládnuť. Do toho vstúpi prezident Zeman a vymenuje Babiša za predsedu vlády. Ten nejaký kabinet zostaví, hoci aj menšinový. Babiš bude hľadať podporu naprieč politickým spektrom. Myslím si, že Zeman ho nechá byť premiérom, aj keby jeho vláda nezískala dôveru v parlamente. Za to zase Babiš podporí súčasného prezidenta v boji o Pražský hrad. Šéf ANO si to už nejako dohodne s Martinom Stropnickým, ktorý má ambície stať sa hlavou štátu. Súčasný minister obrany za ANO by mohol dostať kreslo šéfa diplomacie. V každom prípade po voľbách do snemovne už budeme sledovať permanentnú prezidentskú kampaň, ktorá bude mať vplyv aj na zostavovanie vlády.