Londýn má na krku obrovský problém s vežiakmi. Testami neprešlo už 149 z nich

Informovala o tom hovorkyňa britskej premiérky Theresy Mayovej.

Tlač najnovšie priniesla informáciu o tom, ako mestská rada šetrila na obložení domu Grenfell Tower, keď na izoláciu nakoniec zvolila lacnejší a tiež horľavejší materiál.

Mayovej hovorkyňa kritizoval aj skutočnosť, že rada mestskej časti Kensington a Chelsea, pod ktorú vyhorený vežiak Grenfell Tower spadá, najskôr nechcela vpustiť na svoje štvrtkové zasadnutie zástupcov médií, a keď si médiá prístup súdne vymohli, bola schôdza rady náhle ukončená.

„Existujú pravidlá, ktoré stanovujú, že všetky schôdze musia byť otvorené verejnosti s výnimkou určitých okolností,“ upozornila hovorkyňa. „Najvyšší súd rozhodol, že schôdza má byť otvorená a my by sme očakávali, že to rada bude rešpektovať,“ vytkla hovorkyňa skutočnosť miestnej správe.

Londýnsky denník Times a televízia BBC citujú z dokumentov ukazujúcich na šetrenie pri nedávnej renovácii domu, ktorého požiar si vyžiadal najmenej 80 životov. Rada sa údajne z úsporných dôvodov priklonila k tomu, aby bola budova obložená hliníkovými panelmi namiesto nehorľavých zinkových.

Týmto rozhodnutím údajne ušetrila približne 300-tisíc libier (341-tisíc eur).

Práve voľba nevhodného vonkajšieho opláštenia podľa niektorých expertov prispela pri tragédii zo 14. júna k rýchlemu rozšíreniu plameňov na celý dom.