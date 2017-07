Európski aj svetoví politici sa v Štrasburgu rozlúčili s Helmutom Kohlom

„Formoval celú generáciu,“ povedala na adresu Kohla nemecká kancelárka Angela Merkelová. „Mnohé z toho, čo je pre nás samozrejmé, je s ním spojené – to, že je východná a západná Európa zjednotená, že máme spoločný trh, že nie sú hraničné kontroly medzi štátmi EÚ, že má väčšina z týchto štátov spoločnú menu,“ poznamenala . Kohlovi tiež poďakovala za šancu, ktorú od neho dostala. Bez neho by podľa svojich slov nikdy nebola tam, kde je.

„Chcel stvoriť svet, v ktorom nikto nedominuje,“ uviedol vo svojej spomienke bývalý americký prezident Bill Clinton, ktorý mal Kohla podľa svojich slov veľmi rád. Za osobného priateľa politika označil viditeľne pohnutý šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

„Jeho vízia ďaleko prekračovala nemecké hranice a nemecké záujmy,“ vyjadril svoje presvedčenie šéf Európskej rady Donald Tusk. Podľa ruského premiéra Dmitrija Medvedeva sa nemecký exkancelár vždy zasadzoval o Európu, ktorú nebudú deliť hranice alebo nepriateľské ideológie. Francúzsky prezident Emmanuel Macrona zase Kohla označil za nevyhnutného spojenca a priateľa Francúzska.

Popri týchto rečníkov sa prvého európskeho smútočného obradu v Štrasburgu zúčastnili napríklad tiež nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, britská premiérka Theresa Mayová, šéf izraelskej vlády Benjamin Netanjahu, maďarský premiér Viktor Orbán alebo bývalý šéf talianskej vlády Silvio Berlusconi.

Cestou do rokovacej sály Európskeho parlamentu sa politici zapisovali do kondolenčnej knihy a ukláňali pred Kohlovou rakvou zahalenou do vlajky EÚ. Do stredu úplne zaplnenej sály rakvu za zvukov smútočnej hudby doniesli členovia armády. Po skončení obradu a nemeckej a európskej hymne ju zase odniesli, aby sa popoludní mohla vrátiť do Nemecka.

Kohlovo telo bude teraz transportované armádnym vrtuľníkom k Ludwigshafenu, kde sa narodil aj zomrel. Do ulíc tohto západonemeckého mesta, ktorým smútočná kolóna prejde, by sa s dlhoročným predsedom Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU) malo prísť rozlúčiť niekoľko tisíc ľudí.

Z Ludwigshafenu budú potom Kohlove ostatky loďou prevezené do neďalekého Speyeru, kde sa po 18:00 uskutoční zádušná omša pre 1 500 pozvaných hostí a vojenský ceremoniál. Po ňom bude Kohl v rodinnom kruhu pochovaný na tunajšom cintoríne.

K Speyeru mal Kohl vždy zvláštny vzťah a ako kancelár do tamojšieho cisárskeho dómu pozýval rad zahraničných štátnikov. V roku 1993 do neho zavítal aj s vtedajším českým prezidentom Václavom Havlom.

Politické a rodinné rozpory

Prípravy poslednej rozlúčky s Kohlom výrazne skomplikovali osobné aj politické spory. Išlo v nich napríklad o úlohu kancelárky Merkelovej alebo nemeckého prezidenta Steinmeiera. Kritické debaty sa viedli aj o rozhodnutí Kohla a vdovy Maiky Kohlovej-Richterovej, že sa hlavný smútočný obrad neuskutoční v Nemecku, ale vo Francúzsku. Ešte vyhrotenejšia je situácia v rodine exkancelára.

Jeho starší syn Walter Kohl sa dokonca odmietol zúčastniť pohrebu vo Speyeri na protest proti tomu, že jeho otec nebude pochovaný v rodinnom hrobe v Ludwigshafene, kde leží aj jeho prvá žena. Helmut Kohl, ktorý je považovaný za jednu z najväčších politických osobností povojnového Nemecka, sa narodil v roku 1930 a zomrel tento rok 16. júna. V čele spolkovej vlády stál medzi rokmi 1982 a 1998.