Taliansko vyzýva európske krajiny, aby otvorili svoje prístavy migrantom

„Ak jediné prístavy, do ktorých utečencov vozia, sú tie talianske, potom tu niečo neklape. To je jadro problému,“ povedal Minniti. Podľa neho sa to týka plavidiel mimovládnych organizácií i lodí námornej misie Európskej únie proti pašerákom ľudí Sophia a európske agentúry na ochranu hraníc Frontex, ktoré zachraňujú utečencov v mori podobne ako talianska pobrežná stráž.

Rozhovor, z ktorého citovala agentúra AFP, vyšiel krátko pred večernou schôdzkou Minnitiho s jeho francúzskym a nemeckým náprotivkom v Paríži. Ministri majú diskutovať o „koordinovanom prístupe“, ktorý by mal pomôcť Taliansku vysporiadať sa s náporom utečencov.

Taliansko je teraz hlavnou vstupnou bránou migrantov do Európy. Po minuloročnom uzavretí takzvanej balkánskej cesty sa väčšina migrantov snaží na starý kontinent dostať z brehov severnej Afriky cez Stredozemné more.

Od začiatku roka do krajiny týmto spôsobom dorazilo viac ako 83 000 migrantov, čo je o 19 percent viac oproti rovnakému obdobiu v minulom roku. Talianska pobočka Červeného kríža varovala, že situácia v talianskych utečeneckých centrách začína byť kritická.

Rím dal v stredu dala najavo, že uvažuje o nevpustení lodí ďalších krajín a mimovládnych organizácií s migrantmi na palube do svojich prístavov, ak zvyšné členské štáty Európskej únie krajine nepomôžu a neprevezmú časť žiadateľov o azyl.

Minniti dodal, že aj keby jedna jediná loď miesto do Talianska zamierila do prístavu v inej európskej krajine, bol by ako „eurofil“ hrdý. „Problém by to nevyriešilo, ale bol by to výnimočný signál“ dokazujúci, že Európa chce Taliansku pomôcť, dodal minister.

Rím sa bude podľa Minnitiho usilovať o to, aby bolo vybavovanie azylu nejakým spôsobom presunuté z Talianska do Líbye a aby potom do Európy boli bezpečne presunutí tí, ktorí právo na ochranu získajú.

„Musíme rozlišovať medzi tými, ktorí majú nárok na humanitárnu ochranu, a tými, ktorí nemajú, ešte než sa migranti vydajú na more,“ uviedol minister. Na základe rozhodnutia agentúry OSN pre utečencov (UNHCR) je podľa neho potrebné zabezpečiť, aby tí, ktorí azyl nezískajú ekonomickí migranti, boli dobrovoľne repatriovaní.