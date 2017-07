Trump obhajoval svojským spôsobom, akým používa sociálne siete

Trump, ktorý tento týždeň vyvolal pobúrené reakcie hrubými výpadmi proti moderátorom televízie MSNBC, v sobotu uviedol, že sociálne siete využíva ako prezident modernej doby. „Moje používanie sociálnych médií nie je prezidentské – je PREZIDENTSKÉ v modernej dobe,“ napísal na svoje obľúbenej sieti twitter, kde ho sleduje 33 miliónov ľudí.

Množstvo jeho tweetov odsúdili demokrati aj prezidentovi republikáni. Kontroverzia vyvrcholila po jeho osobných výpadoch na adresu moderátorov relácie MSNBC Morning Joe Miky Brzezinskej a Joea Scarborougha. Trump naposledy napísal v sobotu ráno na twitteri, že „šialený Joe Scarborough a Mike blbí ako tágo nie sú zlí ľudia, ale ich málo sledovaný program ovládajú ich šéfovia z NBC“.

Pár dní predtým o Brzezinskej napísal, že pri ich stretnutí „škaredo krvácala z faceliftu“. Po prvom kole týchto tweetov dokonca aj denník New York Post, vlastnený Trumpovým spojencom Rupertom Murdochom, vytlačil na Trumpovu adresu netypicky stručný redakčný komentár: „Prestaňte. Proste prestaňte.“

V nedeľu posunul svoje útoky voči médiám do ďalšej roviny, keď publikoval upravený videozáznam svojho vystúpenia na jednom zápolení profesionálneho wrestlingu. Jeho sok s logom televízie CNN je Trumpom zrazený k zemi a zbitý, načo klip končí víťazoslávne odchádzajúcim prezidentom a upraveným logom FNN (Fraud News – podvodné správy).

Americké médiá o videu píšu ako o zjavnom povzbudzovaní k útoku na novinárov. Sama CNN v reakcii uviedla, že je to „smutný deň, keď prezident Spojených štátov vyzýva k násiliu na novinároch“.

Stanica citovala nedávne vyhlásenie hovorcu Bieleho domu Sarah Huckabeeovej Sandersovej, ktorá uviedla, že prezident nikdy nevyzýval k násiliu. „Miesto, aby sa pripravoval na svoju cestu za more, na svoju prvú schôdzku s Vladimirom Putinom trávi čas detinským správaním, ktoré je hlboko pod úrovňou jeho úradu,“ dodala stanica.

Sám Trump, ktorý je na dovolenke vo svojom golfovom rezorte Bedminster v štáte New Jersey, na žiadosť médií o komentár k tweetu nereagoval. Jeho poradca pre vnútornú bezpečnosť Tom Bossert však povedal televízii ABC, že Trump je „na káblových televíziách svojím spôsobom bitý, takže má právo odpovedať“. Klip podľa neho rozhodne nevyzýva k násiliu.

Do CNN sa Trump pustil už v sobotu po tom, čo televízia stiahla článok o Trumpovom poradcovi, ktorý bol nepodložený a kvôli ktorému zo CNN odišli traja novinári. „Som mimoriadne potešený, že sa ukázalo, že CNN, to je falošné spravodajstvo a novinárčina, ktorá patrí do popolnice“.

Trump tiež zdôraznil, že sociálne siete mu umožnili sa pred voľbami obracať priamo na verejnosť a obchádzať médiá hlavného prúdu, ktorá často označuje za „falošné spravodajstvo“.

„Falošné a podvodné falošné médiá usilovne pracujú na tom, aby presvedčili republikánov a ďalších, že by som nemal sociálne médiá používať,“ napísal v sobotu na twitteri. „Ale spomeňte si, voľby v roku 2016 som vyhral vďaka rozhovorom, prejavom a sociálnym médiám,“ uviedol v ďalšom tweete.

V podobnom duchu sa vyjadril aj v sobotu večer. „Falošné médiá sa nás snažia umlčať, ale my im to nedovolíme,“ povedal v prejave vo Washingtone venovanom vojnovým veteránom. „Falošné médiá sa nás snažili zastaviť na ceste do Bieleho domu. Ale ja som prezident a oni nie,“ povedal.