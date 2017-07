Prečo uprednostnil Trump Poľsko pred západnými spojencami USA?

Ako veľký úspech poľskej diplomacie prezentuje Varšava návštevu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý do Poľska zavíta skôr ako do tradičných spojeneckých krajín v západnej Európe.

Trump má k ceste, počas ktorej sa vo štvrtok stretne s poľským prezidentom a prehovorí k Poliakom, niekoľko dobrých dôvodov, napísala agentúra AP.

Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) má k Trumpovi názorovo blízko a zdieľa s ním niektoré svoje hodnoty, vrátane nacionalizmu či odmietania imigrantov. Rovnako ako Trump sa poľskí konzervatívci snažia o oslabenie medzinárodných inštitúcií a niektorí pozorovatelia podľa AP varujú, že návšteva by mohla prehĺbiť nezhody medzi Poľskom a západnými krajinami Európskej únie usilujúcimi o užšiu integráciu.

Šéf PiS Jaroslaw Kaczyński bol počas minuloročnej prezidentskej kampane jedným z mála popredných európskych politikov, ktorí dali najavo svoje sympatie k neskoršiemu prekvapivému víťazovi prezidentských volieb.

Trumpa podľa poľských médií presvedčil k návšteve aj sľub diplomatov, že ho vo Varšave bude čakať nadšené prijatie, čo by pri ceste do Británie, Francúzska či Nemecka nebolo celkom isté. Zákonodarcovia PiS na príkaz vedenia zháňajú vo svojich volebných obvodoch ľudí, ktorých autobusy zadarmo dovezú na Trumpove vystúpenie. Ak každý z nich zabezpečí požadovaných 50 osôb, bude Trumpa počúvať minimálne 15-tisíc ľudí.

Poľsko je v súlade s Trumpovou požiadavkou o vojenských výdavkoch

Poľsko je tiež jednou z mála krajín, ktorú môže Trump pochváliť v otázke vojenských výdavkov. Verný americký spojenec z konfliktov z Iraku a Afganistanu venuje na obranu požadovaná dve percentá HDP a tento rok v Poľsku USA umiestnili 5-tisíc vojakov v rámci dvoch misií. Poliaci i ďalšie východoeurópske krajiny obávajúce sa možnej ruskej agresie si od návštevy sľubujú potvrdenie amerického záväzku voči NATO a princípu kolektívnej obrany všetkých členov aliancie.

Pre Trumpa sú podľa AP dôležité tiež potenciálne energetické väzby na Poľsko. Jeho návšteva sa odohrá v deň konania summitu iniciatívy Trojmorie, zahŕňajúcej 12 štátov medzi Baltom, Jadranským a Čiernym morom. Jedným zo zmyslov minuloročného vzniku tohto spolku, do ktorého patrí aj Česko, je znížiť závislosť na ruskom plyne, okrem iného dodávkami skvapalneného amerického plynu do Poľska. Trump, ktorý hlása snahu o americkú dominanciu na energetickom trhu, môže vidieť v návšteve šancu pre posilnenie exportu do tejto oblasti.

Poliaci takisto Trumpovi pomohli v ceste do Bieleho domu, lebo státisíce voličov poľského pôvodu prispeli k jeho víťazstvu v kľúčových štátoch Pensylvánia, Michigan či Wisconsin. Aj títo americkí Poliaci budú podľa AP vďační za Trumpovu návštevu ich rodnej vlasti a zvlášť za to, že si k prejavu vybral námestie Krasińského, ktoré je symbolom poľského hrdinstva počas druhej svetovej vojny.