Rusko čaká od Rady Európy adekvátne riešenie otázky svojich diplomatov

Kremeľ v piatok pozastavil platbu príspevku do rozpočtu Rady Európy na rok 2017 kvôli sankciám.

Moskva očakáva, že Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZRE) prijme „adekvátne riešenie“ v otázkach obnovenia právomocí ruských diplomatov.

Podľa agentúry TASS to povedala predsedníčka Rady federácie (hornej komory ruského parlamentu) Valentina Matvijenkovová. Kremeľ v piatok pozastavil platbu príspevku do rozpočtu Rady Európy na rok 2017 kvôli sankciám, ktoré PZRE zaviedlo proti ruským diplomatom v súvislosti s ruskou anexiou ukrajinského polostrova Krym. Právomoci PZRE by sa podľa Ruska mali obmedziť.

Parlamentné zhromaždenie zbavilo ruských diplomatov práva hlasovať na zasadnutiach a podieľať sa na činnosti niektorých orgánov Rady Európy. V reakcii na tieto obmedzenia sa Moskva odmietla činnosti Rady zúčastniť do doby, než sa sankcie proti jej zástupcom zrušia.

Kremeľ v piatok oznámil, že príspevky do rozpočtu Rady Európy nezaplatí, kým práva ruskej delegácie nebudú plne obnovené.

Podľa Matvijenkovovej je tiež nutné zmeniť predpisy PZRE a zamedziť parlamentnému zhromaždeniu, aby mohlo v budúcnosti obmedzovať právomoci národných delegácií. Odmietnutie platiť príspevky do rozpočtu Rady Európy označila za „úplne správne“.