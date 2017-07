Trump pokračuje v ťahaní sa za prsty s médiami

Z rozhovoru so starším producentom CNN Johnom Bonifieldom zverejneným televíziou Fox

Hlas za kamerou: Ak mám byť úprimný, tak celá tá vec s Ruskom nie je viac ako nezmysel?

J. B: "Možno aj nezmysel. V súčasnosti je to väčšinou nezmysel. Železobetónové dôkazy nemáme.

Hlas za kamerou: Prečo CNN stále hovorí o Rusku?

J. B: Kvôli sledovanosti.

Hlas za kamerou: Kvôli rejtingom?

J. B: V súčasnosti máme neuveriteľnú sledovanosť.

O niečo neskôr:

J. B: Nemal by som to hovoriť, ale včera sme hovorili so šéfom o článku týkajúceho sa zubov a vraví mi: „Chcem, aby si vedel, s čím máme dočinenia. Tu máš kontext: prezident Trump dostal USA z dohody o klimatických zmenách.“ A tak sme pol druha dňa informovali o klimatických zmenách. A na porade v užšom kruhu generálny riaditeľ CNN povedal: "Všetci, ktorí sa zaoberali klimatickými zmenami, sú chlapíci. S témou sme však skončili, vraciame sa k Rusku.“

Hlas mimo záberu: Šéf CNN?

J. B: Áno.

Hlas za kamerou: No teda.

J. B: Znamená to, že podľa jeho slov dokonca téme o klimatických zmenách sa stačí venovať deň, dva a následne sa musíme vrátiť ruskej tematike.