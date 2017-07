Srbsko by dalo prednosť EÚ pred Ruskom, hovorí premiérka Brnabičová

Ak by Srbsko bolo nútené vybrať si medzi bližšími vzťahmi s Ruskom a vstupom do Európskej únie, vybralo by si EÚ. Povedala to nová srbská premiérka Ana Brnabičová, informuje na svojom webe agentúra Bloomberg.

Brnabičová je podľa vlastných slov odhodlaná pokračovať v ceste začatej jej predchodcom na čele vlády Aleksandarom Vučičom, ktorý zvíťazil v prezidentských voľbách a prevzal úrad hlavy štátu. Jej cieľom je pripraviť krajinu pre členstvo v EÚ do konca svojho mandátu v roku 2020.

„Európska únia je to, kam ideme. To je jasné,“ zdôraznila predsedníčka srbskej vlády. „Máme s Ruskom emocionálne vzťahy vzhľadom na tradíciu, kultúru a náboženstvo. V Srbsku je veľa ľudí, ktorí v Rusku vidia nášho veľkého brata, nášho ochrancu,“ dodala. Tieto pocity podľa nej nemožno ignorovať, „ale naša strategická cesta je EÚ“.

Bloomberg poznamenal, že Srbsko sa snaží nasledovať do EÚ bývalé juhoslovanské republiky Slovinsko a Chorvátsko s cieľom zlepšiť životnú úroveň obyvateľstva, ktorá dosahuje len niečo viac ako tretinu priemeru EÚ. Krajina má pritom dôležitú geopolitickú polohu nielen pre Rusko, ale aj pre západné štáty a obe strany sa snažia rozšíriť svoj vplyv na juhovýchode Európy.

Pokiaľ ide o sankcie prijaté voči Rusku kvôli Ukrajine, Vučič sa k nim odmietol pripojiť. Brnabičová nemohla povedať, či by ho nasledovala, keby to ohrozilo vstup do EÚ. „Hneď teraz to komentovať nemôžem, pretože na Balkáne je veľmi ťažké zaviazať sa k čomukoľvek. Je to zložitý región,“ povedala 41-ročná Brnabičová.