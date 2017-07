Merkelová sľubuje prácu pre všetkých

Dva a pol milióna nových pracovných príležitostí, polícia posilnená o pätnásťtisíc príslušníkov a výstavba 1,5 milióna bytov - to sú tromfy, ktoré majú kresťanským demokratom kancelárky Angely Merkelovej v poslednú septembrovú nedeľu poistiť volebné víťazstvo.

Jedným z ústredných bodov volebného programu CDU a jej sesterskej bavorskej CSU, ktoré predstavila Merkelová spolu s bavorským premiérom Horstom Seehoferom, je plná zamestnanosť do roku 2025. Ďalšími prioritami sú bezpečnosť, masívna výstavba cenovo dostupných bytov a podpora rodín s deťmi, vrátane príspevku na prvé bývanie.

V hospodárskej oblasti nemecká kancelárka Angela Merkelová sľúbila voličom, že nezvýši dane ani zadlženie krajiny. Autor: SITA/AP, Michael Sohn

„Blahobyt a bezpečnosť pre všetkých“ je podľa kancelárky heslo, ktorým by sa dal zhrnúť predvolebný program, ktorý včera jednomyseľne schválili predsedníctva CDU aj CSU. „Myslíme si, že to dokážeme spraviť,“ dodala.

Plnú zamestnanosť definovala ako počet nezamestnaných nižší ako tri percentá. Takéto nízke hodnoty, považované priam za prejav hospodárskeho zázraku, zažilo Nemecko naposledy pred viac ako štyrmi desaťročiami. V súčasnosti sa miera nezamestnanosti v Nemecku pohybuje okolo 5,5 percenta. Zvýšenú bezpečnosť chcú konzervatívci dosiahnuť predovšetkým navýšením stavu policajného zboru.

V hospodárskej oblasti Merkelová sľúbila voličom, že nezvýši dane ani zadlženie krajiny. Od roku 2020 chce postupne odbúravať takzvaný solidárny príplatok k daniam určený na obnovu a rozvoj spolkových krajín bývalej NDR.

CDU a CSU sa zaviazali upraviť aj zákon o prisťahovalectve kvalifikovaných pracovných síl. Tie by mohli do krajiny prichádzať v prípade, že preukážu, že majú zaistené konkrétne pracovné miesto. Proti zopakovaniu migračnej krízy spred dvoch rokov chcú konzervatívci bojovať predovšetkým zlepšovaním situácie v oblastiach, odkiaľ do Európy prúdi najviac prisťahovalcov. Merkelová dokonca hovorila o „Marshallovom pláne“ pre Afriku. V prípade migrantov, ktorí už na území Nemecka sú, chcú konzervatívci podporovať ich integráciu.

Dávnejšia požiadavka CSU na stanovenie hornej hranice počtu ročne prijímaných migrantov sa v spoločnom programe neobjavila. Seehofer však zdôraznil, že jeho strana túto požiadavku napriek nezhode so sesterskou stranou do svojho vlastného programu pre Bavorsko zapracuje. Ročne chce prijímať maximálne 200-tisíc migrantov. Merkelová, ktorá s limitom dlhodobo nesúhlasí, podotkla, že sa CDU a CSU zhodujú v tom, že sa situácia z roku 2015, keď do Nemecka prišlo takmer 900-tisíc migrantov, nesmie opakovať.

Kompromis medzi zástancami prísnejšieho a benevolentnejšieho prístupu k prisťahovalcom sa zrodil aj v citlivej otázke dvojakého občianstva. Prvá generácia imigrantov a ich deti si budú môcť ponechať spolu s nemeckým občianstvom aj svoje pôvodné, ďalšie generácie si však už budú musieť vybrať len jedno z nich.

Kancelárka Merkelová sa v septembrových voľbách bude uchádzať už o štvrtý mandát na čele spolkovej vlády. Aktuálne predvolebné prieskumy pripisujú bloku CDU/CSU 39 percent hlasov. Druhí sociálni demokrati za konzervatívcami zaostávajú už o 15 percentu­álnych bodov.