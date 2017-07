Dosiahne škótska hviezda až na Downing Street?

Pochádza z obyčajnej rodiny. Nechodila do anglických elitných škôl. Bola novinárkou a slúžila aj v armádnych rezervách. Hovorí, že migranti sa majú v Británii cítiť vítaní. Verejne sa hlási k tomu, že je lesba. A robila kampaň a hlasovala za zotrvanie Británie v Európskej únii. Líderka škótskych konzervatívcov Ruth Davidsonová (38) možno ani nepatrí do vlastnej strany.

"Je úspešná práve preto, že je odlišná. Davidsonová žije so svojou partnerkou a je veľkou obhajkyňu práv LGBT komunity. V mnohých oblastiach reprezentuje nový a emocionálne citlivejší imidž pre Konzervatívnu stranu. Najmä pre mladých voličov,“ reagoval pre Pravdu Matthew Flinders, politológ zo Sheffieldskej univerzity.

Davidsonová je už stúpajúca hviezda, ale práve teraz musí potvrdiť svoju pozíciu. Matthew Flinders, politológ

Davidsonová sa v júnových voľbách stala záchrankyňou toryovcov, ako hovoria v Británii konzervatívcom. Hlasovanie, ktoré malo potvrdiť a posilniť pozíciu premiérky Theresy Mayovej, sa pre pravicu skončilo takmer absolútnou katastrofou. Konzervatívci stratili väčšinu v Dolnej snemovni. A do veľkej miery môžu ďakovať Davidsonovej líderstvu, že sa to neskončilo ešte väčším fiaskom. V Škótsku totiž boli konzervatívci schopní získať až o 12 kresiel viac ako vo voľbách v roku 2015.

"Určite nie je bežná predstaviteľka škótskych konzervatívcov. Je žena, lesba, je mladá a má pomerne otvorené vystupovanie, hovorí veci priamo. Toto Davidsonovej pravdepodobne pomáha, aby dokázala osloviť aj iných ľudí. A pritom ju tradiční voliči toryovcov akceptujú, hoci je iná, ako boli jej predchodcovia,“ uviedol pre Pravdu expert na škótsku politiku Thomas Lundberg z Glasgowskej univerzity.

Politička otvorene hovorila o svojej sexualite a o tom, ako bojovala sama so sebou. "Príde bod, v ktorom musíte urobiť rozhodnutie. Je to rozhodnutie, či budete žiť v klamstve, alebo si budete veriť, a to je to, čo musím urobiť,“ povedala Davidsonová v roku 2015 pre BBC. O rok neskôr sa Škótka zasnúbila s Jen Wilsonovou.

Pre konzervatívcov je Davidsonová jedným z mála svetlých bodov júnových volieb. Otázne však je, čo s ňou strana urobí. Političku hneď po voľbách začali pasovať do úlohy tej, ktorá by mohla nahradiť Mayovú v premiérskom úrade na Downing Street 10. Davidsonová aj po voľbách vystupovala veľmi aktívne. Okamžite kritizovala vytvárajúcu sa dohodu konzervatívcov so severoírskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP). Títo pravicoví populisti sú totiž proti manželstvám ľudí rovnakého pohlavia. V Severnom Írsku ani sobáše homosexuálov neplatia. Davidsonová žiadala od Mayovej záruky, že spojenie konzervatívcov a DUP nebude mať vplyv na sociálne otázky.

Samotná Davidsonová si uvedomuje, že je od prípadného líderstva Konzervatívnej strany veľmi ďaleko. Veď nie je ani poslankyňou Dolnej snemovne. Minulý rok, keď sa rozhodovalo o šéfovi toryovcov, dokonca vyhlásila, že nechce byť premiérkou. A zdá sa, že naozaj verí tomu, čo robí. Čo nie vždy v politike pomáha. Ale Davidsonová to ukázala počas kampane vo vlaňajšom referende o brexite.

Bola jednou z mála političiek, ktoré robili kampaň aj s opozíciou. Objavila sa so šéfkou škótskej vlády Nicolou Sturgeonovou. Vo veľkej debate televízie BBC pred referendom sa posadila po boku labouristického starostu Londýna Sadiqa Khana a snažili sa presvedčiť ľudí, aby volili Európsku úniu. V diskusii išla Škótka proti spolustraníkom Borisovi Johnsonovi a Andrei Leadsomovej.

"Davidsonová je už stúpajúca hviezda, ale práve teraz musí potvrdiť svoju pozíciu. Po voľbách má určite väčšiu moc a vplyv, ale je limitovaná tým, že nesedí v Dolnej snemovni. Otázkou je aj to, ako dokáže kontrolovať škótskych poslancov, najmä ako protiváhu sociálne konzervatívnej DUP,“ pripomenul Flinders.