Do Európy prišlo za prvý polrok 2017 viac ako 100-tisíc migrantov

Už viac ako 100-tisíc migrantov dorazilo od začiatku tohto roka do Európy cez Stredozemné more. V Ženeve to oznámila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Na ceste za lepším životom v Európe zahynulo alebo zmizlo 2247 migrantov.

Prevažná väčšina migrantov, viac ako 85-tisíc, sa na nebezpečnú cestu cez Stredozemné more vydala zo severoafrických brehov a dorazila do Talianska. Okolo 9 300 ľudí prekonalo Egejské more a na európsku pevninu vkročilo v Grécku. Okolo 6 500 migrantov sa dostalo zo severu Afriky do Španielska – či už po mori či cez severoafrické španielske enklávy Ceuta a Melilla.

V porovnaní s minulým rokom je počet prichádzajúcich migrantov o viac ako polovicu nižší. Medzi prvým januárom a tretím júlom roku 2016 Stredozemné more prekonalo a do Európy sa dostalo viac ako 231-tisíc migrantov.

Po minuloročnom uzavretí takzvanej balkánskej trasy, ktorá viedla z Turecka cez Grécko a krajiny západného Balkánu do strednej Európy, je teraz hlavnou vstupnou bránou migrantov do Európy práve Taliansko. V posledných dňoch Rím vyzval ďalšie členské krajiny Európskej únie, aby mu s náporom imigrantov pomohli. Európska komisia by mala v utorok predstaviť konkrétne kroky, ktorými chce Taliansku rýchlo uľaviť.

Na celom svete počas prvých šiestich mesiacov tohto roka zahynulo podľa IOM viac ako 3-tisíc migrantov. Viac ako 2 200 z nich našlo svoju smrť práve v Stredozemnom mori v snahe dostať sa do Európy.