Rakúsko chce pre príliv utečencov obnoviť kontrolu talianskej hranice

Ak sa terajší zvýšený prílev migrantov opäť nespomalí, Rakúsko už veľmi skoro s pomocou vojakov obnoví kontroly na hranici s Talianskom. Serveru viedenského denníka Krone to povedal rakúsky minister obrany Hans Peter Doskozil. K Brennerskému priesmyku už podľa neho armáda presunula štyri obrnené vozidlá. Talianske ministerstvo zahraničia si pre Doskozilove vyjadrenia predvolalo rakúskeho veľvyslanca v Ríme.

„Očakávam, že hraničné kontroly a pomocná misia (armády) budú čoskoro potrebné,“ povedal Doskozil s tým, že 750 vojakov by bolo možné na hranici nasadiť v priebehu troch dní. Na hranicu už armáda vyslala štyri obrnené transportéry Pandur, uviedol Doskozil.

„Nejde o bojové tanky. Sú to obrnené vozidlá bez zbraní, ktoré by mohli blokovať cesty. Už sme ich nasadili počas migračnej krízy v rokoch 2015 a 2016 na hraničnom priechode (so Slovinskom) Spielfeld,“ povedal neskôr hovorca ministerstva obrany.

Sociálnodemokra­tického ministra obrany Doskozila podporil aj predseda koaličných ľudovcov a minister zahraničia Sebastian Kurz. Rakúsko je podľa neho pripravené chrániť svoju hranicu. Na okamžité zavedenie kontrol v horskom priesmyku vyzval predseda pravicovo populistickej FPÖ Heinz Christian Strache.

Kontroly by sa dotkli aj dovolenkárov

Kontroly na hraničnom priechode v Brennerskom priesmyku, ktorým vedie hlavná cestná trasa zo strednej Európy do Talianska, by postihli na vrchole sezóny i turistov, upozornila rakúska tlač.

Taliani si predvolali veľvyslanca

Talianske ministerstvo zahraničia si pre „oznámenie rakúskej vlády o rozmiestnení vojakov pri Brennerskom priesmyku“ predvolalo rakúskeho veľvyslanca v Ríme Reného Pollitzera. Už vlani Taliansko označilo prípadné kontroly na hranici s Rakúskom za nezlučiteľné s európskym právom.

Talianska vládna Demokratická strana (PD) prípravy Rakúska na hraničné kontroly v Brennerskom priesmyku kritizovala. Európska komisia by mala okamžite začať s Rakúskom konanie o porušení zmlúv EÚ, rovnako ako to urobila pred dvoma týždňami s Poľskom, Maďarskom a Českou republikou, uviedla na facebooku hovorkyňa PD pre európske otázky Marina Berlinghieriová. Rakúsko podľa nej porušuje „solidaritu a všetky pravidlá“.

Situácia v pohraničí je pokojná

Podľa starostu talianskej pohraničnej obce Brenner Franza Kompatschera je situácia v oblasti teraz pokojná. „Máme tu celkom málo utečencov. V minulosti už sme zažili oveľa horšie časy,“ uviedol. Doskozilovo vyhlásenie podľa neho súvisí s októbrovými parlamentnými voľbami v Rakúsku.

Taliansko ako brána do Európy

Taliansko je teraz hlavnou vstupnou bránou migrantov do Európy. Po minuloročnom uzavretí takzvanej balkánskej trasy sa väčšina migrantov snaží na starý kontinent dostať od brehov severnej Afriky cez Stredozemné more.

Od začiatku roka do Talianska týmto spôsobom prišlo podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) vyše 85 000 migrantov, čo je asi o pätinu viac v porovnaní s rovnakým obdobím vlani. Celkom sa do Európy cez Stredozemné more dostalo už tento rok viac ako 101 000 migrantov.

Európska komisia plánuje predstaviť konkrétne kroky, ktorými chce Taliansku od dôsledkov migračnej krízy rýchlo uľaviť. Návrhy by sa mali stať základom pre rozhodnutie o poskytnutí pomoci tejto juhoeurópskej krajine. Vo štvrtok by to mali urobiť ministri vnútra EÚ na neformálnom rokovaní v estónskom Tallinne.