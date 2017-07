Arabské krajiny majú odpoveď Kataru na svoje požiadavky

Štvorica arabských krajín v stredu informovala, že pred svojím plánovaným stretnutím v Káhire dostali odpoveď Kataru na ich požiadavky na ukončenie krízy v Perzskom zálive. Bahrajn, Egypt, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty sa v spoločnom vyhlásení vyjadrili, že zareagujú "v primeranom čase". Zatiaľ pritom neuviedli, aké kroky plánujú podniknúť a nie je známe ani to, ako Katar odpovedal.

Uvedené krajiny 5. júna prerušili diplomatické styky s Katarom, zakázali mu prístup do ich vzdušného priestoru i k prístavom a uzavreli hranicu so Saudskou Arábiou – jedinú, ktorú má krajina na súši.

Katar obvinili z podpory teroristických skupín po celom Blízkom východe a kritizovali jeho väzby s Iránom. Neskôr krajine predostreli zoznam trinástich požiadaviek, po ktorých splnení sú ochotní ukončiť blokádu, pričom na podrobenie sa im mu dali 10 dní. V pondelok toto ultimátum na žiadosť kuvajtského emira, ktorý sa snaží krízu urovnať z pozície mediátora, predĺžili o 48 hodín. Tento deadline vypršal v stredu ráno.

Katar obvinenia z podpory extrémistov odmieta a vzťahy s Iránom obhajuje tým, že sa delia o obrovské podmorské zásoby zemného plynu. Zároveň sa už skôr vyjadril, že podmienky, ktoré krajiny stanovili, ako zastaviť vysielanie panarabskej spravodajskej televízie al-Džazíra, uzavrieť turecké vojenské základne na svojom území, ukončiť diplomatické styky s Iránom či „zaplatiť kompenzácie za straty na životoch a majetku, ktoré v uplynulých rokoch spôsobila katarská politika“, zasahujú do jeho suverenity.

Ministri zahraničných vecí štyroch menovaných krajín sa majú dnes stretnúť v Káhire, aby prerokovali, aké budú ich ďalšie kroky. Štátna egyptská agentúra MENA v utorok informovala, že sa tam už stretli šéfovia spravodajských agentúr týchto krajín.

Kríza vyvolala medzinárodné obavy, pretože sa zdá, že ani jedna strana nehodlá ustúpiť. Krajiny by mohli na Katar uvaliť finančné sankcie alebo ho prinútiť vystúpiť z Rady pre spoluprácu krajín v Perzskom zálive (Gulf Cooperation Council, GCC). Niektoré arabské médiá však naznačujú, že môže dôjsť aj k vojenskej konfrontácii alebo zmene vlády v Katare, to však podľa úradov nepripadá do úvahy.

Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel v utorok navštívil predstaviteľov Spojených arabských emirátov (SAE) aj Kataru a vyjadril sa, že Nemecko podporuje snahu Emirátov bojovať proti podpore extrémistov. „Máme šancu dosiahnuť dobré výsledky v prospech celého regiónu. Táto záležitosť sa netýka len suverenity Kataru. Musíme sa vrátiť k bežnej činnosti GCC a to je pre Európanov veľmi dôležité. GCC je pre nás garantom stability a bezpečnosti v regióne,“ povedal.

Minister zahraničných vecí SAE Abdulláh bin Zajíd al-Nahján však opätovne zatlačil na Katar. „Na to, aby sme porazili terorizmus, musíme sa postaviť extrémizmu, musíme sa postaviť nenávistným komentárom, musíme sa postaviť tým, ktorí ukrývajú extrémistov a teroristov a financujú ich. Bohužiaľ, môžeme vidieť, že naša sesterská krajina Katar toto všetko robí. Čo je veľa, to je veľa,“ skonštatoval šejk Abdulláh.

Katarský minister zahraničných vecí naopak kritizoval štvoricu krajín za to, že sa snaží Katar izolovať „pod vlajkou boja proti terorizmu“. „Keď tieto opatrenia zabalia do tohto kontextu, dôvodom je, že si myslia, že získajú medzinárodnú podporu, pretože sú to opatrenia proti terorizmu,“ vyjadril sa šejk Mohammed bin Abdulrahmán al-Thání.