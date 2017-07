Migrácia stavia proti sebe Viedeň a Rím

Pošleme vojakov, tvrdí Rakúsko. Na to nie je dôvod, oponuje Taliansko. Obe krajiny majú domáce starosti a pribúdajúci migranti medzi nimi spôsobili diplomatickú roztržku.

Rakúsko chce vojensky posilniť ochranu hraníc s Talianskom a zaviesť na nich prísne kontroly vrátane známeho Brennerského priesmyku. Tvrdí, že tak bude reagovať na pribúdajúci počet migrantov v krajine na Apeninskom polostrove. Od začiatku roka ich už prišlo do Talianska okolo 85-tisíc.

Potrebu posilnenia hraníc spomenul v denníku Der Kurier sociálnodemokra­tický minister obrany Hans Peter Dozkocil. Hovoril o 750 vojakoch, ktorí by mali pomáhať policajtom. Podobne sa vyjadril aj Sebastian Kurz, ľudovecký minister zahraničných vecí a horúci kandidát na kancelára po jesenných voľbách.

"Podľa informácii, ktoré zverejnila polícia, momentálne nemáme problém s tým, že by k nám prechádzal väčší počet migrantov z Talianska. Vláda však chce ukázať, že niečo robí, lebo v roku 2015 nikto nebol pripravený riešiť masívnu utečeneckú vlnu, ktorá prešla Rakúskom. Čo sa týka počtu migrantov na obyvateľa, tak sme ich integrovali viac ako Taliansko či Nemecko,“ povedal pre Pravdu Paul Schmidt z Rakúskej spoločnosti pre európsku politiku.

Ministerstvo vnútra alpskej krajiny v stredu pre denník Der Standard uviedlo, že v tejto chvíli nie je dôvod na posilňovanie ochrany hraníc. Lenže vojna slov sa už rozpútala. Taliansko si predvolalo rakúskeho veľvyslanca. Rím dokonca hovorí o tom, že Európska únia by mala v prípade potreby proti Viedni zaviesť sankcie. "Vyslanie vojakov na hranice je neakceptovateľné,“ vyhlásil taliansky predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani.

Napätie sa v stredu snažil mierniť aj rakúsky kancelár Christian Kern. "Neposielame tanky do Brennerského priesmyku a môžem len opätovne zdorazniť, že naša spolupráca s Talianskom je skutočne dobrá,” citovala agentúra Reuters sociálnodemokra­tického politika.

Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) sa od začiatku roka dostalo do Európy cez Stredozemné more najmä zo severnej Afriky takmer 100-tisíc ľudí. Viac ako dvetisíc ich pritom zahynulo. Väčšina migrantov nie je z krajín, ktorých obyvatelia by mali vysokú šancu získať azyl v Európe. Migrácia je však realitou a Taliansko má teraz s ňou najväčší problém.

Existujú už dokonca porovnania s rokom 2015. Pravdepodobne začiatkom roka 2018 budú v Taliansku voľby. Rakúsko ich má už na jeseň, rovnako ako Nemecko. Aj preto migračná kríza opäť zasahuje do politických debát.

Rím žiada väčšiu pomoc od Európskej únie pri riešení situácie. Už vo štvrtok by sa tým mali zaoberať ministri vnútra krajín EÚ na stretnutí v Estónsku. Na stole sú návrhy, aby Tunisko a Líbya prijímali naspäť migrantov zachránených v ich teritoriálnych vodách. Lode Frontexu by tiež mohli s utečencami smerovať do iných prístavov ako talianskych.

Otázkou však je aj to, čo s mimovládnymi organizáciami, ktoré zachraňujú migrantov na mori. Rastie kritika, že tým prispievajú k vyššiemu počtu utečencov smerujúcich do Európy. Mimovládne organizácie však pripomínajú, že zachraňujú životy ľuďom, a teda pomáhajú tam, kde zlyhávajú štáty EÚ a ďalšie organizácie.