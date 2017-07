USA nevylučujú použitie vojenskej sily voči KĽDR, Čína a Rusko sú proti

Moskva aj Peking však pripustili, že KĽDR porušila doterajšie sankcie OSN. USA dokonca varovali využitím vojenských prostriedkov, čo Rusko aj Čína odmietli. Washington tiež nepriamo pohrozil Číne prerušením vzájomného obchodu, ak Peking svojím firmám úplne nezakáže styky s KĽDR.

Juhokórejská vojenská loď odpaluje raketu počas cvičenia v Juhokórejskom mori. Napätie medzi KĽDR a Južnou Kóreou sa stupňuje. Autor: Reuters

USA pôjdu vlastnou cestou

Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haileyová v reakcii na Rusko a Čínu vyhlásila, že USA pôjdu vlastnou cestou v riešení situácie s KĽDR, ak iné krajiny neschvália v rade nové sankcie. Dodala, že ak sú tieto krajiny „spokojné so severokórejskou aktivitou, potom chcú byť jej priateľmi“.

Na mimoriadnom zasadnutí BR OSN Haileyová predtým vyhlásila, že Spojené štáty sú pripravené využiť na odstrašenie Severnej Kórei všetky svoje kapacity. „Jedna z našich schopností sa opiera o našu úctyhodnú vojenskú silu. Použijeme ju, ak budeme musieť. Uprednostnili by sme ale, keby sme nemuseli ísť týmto smerom,“ upozornila.

Ruský zástupca v OSN Vladimir Safronkov sa ale vyslovil proti možnosti vojenských opatrení. Neprijateľná je vraj aj snaha udusiť KĽDR ekonomicky . „Čína bola vždy tvrdo proti chaosu a konfliktu na Kórejskom polostrove. Z tohto uhla pohľadu nesmie byť vojenská odpoveď alternatívou,“ reagoval tiež čínsky veľvyslanec v OSN Liou Ťie-i.

Rokovanie rady sa koná po ďalšom severokórejskom teste rakety, ktorá bola podľa všetkého prvýkrát medzikontinentálna. Podľa Haileyovej Washington navrhne v najbližších dňoch nové sankcie proti KĽDR. V zámere pritvrdiť postoj podporili USA Francúzsko a Británia.

Rusi vyzývajú na obnovu dialógu

Naopak, námestník ruského veľvyslanca vyzval na upokojenie situácie a k obnove dialógu s cieľom vyriešiť rozpory na Kórejskom polostrove. Dodal, že vážnou ranou pre stabilitu regiónu je rozmiestnenie amerického protiraketového štítu THAAD v Južnej Kórei. Systém THAAD zmienil aj čínsky veľvyslanec v OSN, ktorý navrhol k zníženiu napätia prerušiť jeho rozmiestňovanie v rámci ústupu od zbrojenia na oboch stranách Kórejského polostrova.

Americká veľvyslankyňa naznačila pritvrdenie postoja USA aj v tom, že varovala, že krajiny, ktoré umožňujú obchod so Severnou Kóreou napriek sankciám OSN nebudú smieť pokračovať v komerčnom styku s USA. Prvou takto postihnutou krajinou by však mohla byť podľa agentúry AP Čína, ktorú USA dlhodobo kritizujú za to, že obchodné styky s KĽDR niektorým svojim firmám nezakazuje. Haileyová povedala, že „ak bude medzinárodné spoločenstvo spolupracovať, bude môcť zabrániť katastrofe“.

Francúzsky veľvyslanec pri OSN François Delattre na zasadnutí povedal, že v reakcii na severokórejskú skúšku je nevyhnutná „rozhodná kolektívnu odpoveď“. Dodal, že Paríž podporuje „nové mohutné a operatívne protiopatrenia“.

Britský veľvyslanec v OSN Matthew Rycroft uviedol, že Londýn podporuje nové zaväzujúce opatrenia, aby KĽDR ešte drahšie zaplatila za svoje zbrojné skúšky. Haileyová si 4. júla, v deň skúšky, na twitteri posťažovala, že si kvôli tomu neužila americký Deň nezávislosti a musela absolvovať sériu rokovaní.