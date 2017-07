Tony Blair zatiahol Britániu do vojny v Iraku na základe vlastného presvedčenia, tvrdí šéf vyšetrovania

Šéf vyšetrovania britského angažovania vo vojne v Iraku John Chilcot tvrdí, že bývalý premiér Tony Blair nehral s občanmi krajiny čistú hru. Podľa jeho názoru totiž Blair zatiahol Britániu do tejto vojny nie na základe faktov, ale vlastného presvedčenia.

Závery vyšetrovania zverejnila príslušná komisia podľa portálu Politico.eu pred rokom a dôkazy, ktoré bývalý britský premiér predložil označil Chilcot v rozhovore pre BBC za emocionálne pravdivé, ale založené na jeho presvedčení a nie na faktoch.

„Každý premiér, ktorý zatiahne krajinu do vojny, by mal hrať s národom férovú hru a dať mu pravdivé informácie. Nemyslím si, že to bol prípad irackej vojny,“ povedal Chilcot.

V správe z roku 2016, ktorá sa týmto prípadom zaoberala sedem rokov, Chilcot poznamenal, že Blair predcenil hrozbu zosobnenú irackým lídrom Saddámom Husajnom.