Boris Johnson chváli Trumpovu politiku, ktorá "zaujala ľudí na celom svete"

Johnson tiež podľa britského denníka The Independent uviedol, že by chcel vedieť používať twitter tak, ako to robí americký prezident. „Myslím si, že postoj Donalda Trumpa k politike dokázal zaujať ľudí na celom svete. Podarilo sa mu angažovať ľudí do politiky takým spôsobom, aký sme tu už veľmi dlho nemali. Ja by som určite nemohol tweetovať takým spôsobom ako to robí on, hoci by som veľmi chcel,“ povedal Johnson, ktorý bude doprevádzať britskú premiérku Theresu Mayovú na summite G20 v Hamburgu.

Toto vyhlásenie prichádza po vlne kritiky, ktorej čelí Trump, pre využívanie twitteru na urážanie novinárov, či politických oponentov. Jedným z posledných výstrelkov Trumpa na twitteri bolo urážanie televíznej moderátorky Miky Brzezinskej.