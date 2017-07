Krajiny G20 budú na summite hľadať kompromis s USA

Hľadanie kompromisu so Spojenými štátmi v otázkach voľného obchodu a ochrany ovzdušia bude dominovať summitu krajín G20, ktorý sa dnes a zajtra uskutoční v severonemeckom Hamburgu. Jedným z najzaujímavejších bodov programu bude prvé stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, titulné stránky novín zrejme zaplnia aj správy o demonštráciách v uliciach Hamburgu.

V prístavnom meste sa zíde približne desaťtisíc účastníkov summitu a členov delegácií, päťtisíc novinárov, dvadsaťtisíc policajtov a chýbať nebudú ani desaťtisíce demonštrantov. Najväčšiu pozornosť bude aj tak vzbudzovať americký prezident Trump. Zmeny, ktoré so sebou do americkej politiky vniesol, sa podpíšu aj na tohtoročnom summite G20.

Zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch sa veľké svetové ekonomiky nemali problém v záverečnej deklarácii prihlásiť k voľnému obchodu alebo ochrane ovzdušia, tento rok sa pre postoje Trumpa očakáva horlivé vyjednávanie do poslednej chvíle a niektorí pozorovatelia dokonca pochybujú o tom, že sa vôbec podarí nájsť zhodu na záverečné vyhlásenie.

Zložité rokovania očakáva aj hostiteľka summitu nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá sa chce rovnako ako ostatné európske krajiny alebo Čína prihlásiť k zásadám voľného obchodu a ochrany ovzdušia. Na druhej strane je americký prezident, ktorý vypovedal parížsku dohodu o ochrane ovzdušia z roku 2015 a opakovane hovorí o možných protekcionistických opatreniach.

Najsledovanejšie bude stretnutie Trumpa s Putinom

Nemecká kancelárka dala opakovane najavo, že sa bude usilovať o kompromis so všetkými účastníkmi rokovaní, zároveň ale podľa svojich slov nechce, aby sa zakrývalo, že zatiaľ existujú rozpory. Jednoznačne najsledovanejším z rokovaní bude bude dnešné stretnutie amerického prezidenta Trumpa s ruským prezidentom Putinom. Očakáva sa, že sa na ňom budú vzájomne „oťukávať“ a preberú celú škálu tém, vrátane konfliktu na Ukrajine a v Sýrii.

Týmto témam budú na summite venovať pozornosť aj ostatné krajiny, ktorých predstaviteľov Merkelová privíta dnes o desiatej ráno. Účastníkov summitu, medzi ktorými bude aj veľa hostí z nečlenských krajín G20, čaká spolu päť približne dvojhodinových rokovacích blokov. V rámci nich chce Merkelová upriamiť pozornosť aj na boj proti terorizmu, migrácii, spolupráci s Afrikou, ženské práva, udržateľný rozvoj alebo digitalizáciu.

Polícia očakáva desaťtisíce protestujúcich

Okrem pracovnej náplne čaká štátnikov aj kultúrny program, v piatok večer zavítajú na koncert do novej budovy Labskej filharmónie. Jej okolie bude spolu s veľtržným areálom, kde sa uskutoční väčšina rokovaní, patriť k dvojici najprísnejšie strážených zón v meste. Časť aktivistov už vopred avizovala, že sa pokúsi preniknúť do týchto zón, ďalší sa zas chcú pokúsiť zastaviť kolóny delegácií na ceste z letiska do mesta.

Hamburská polícia, ktorú podporia jednotky z celej krajiny, tvrdí, že je pripravená na všetky možnosti, vrátane pokusov o zablokovanie častí prístavu. Početne najväčšie demonštrácie majú prebehnúť v sobotu, keď má do ulíc mesta vyjsť 50 až 100 tisíc protestujúcich.

Na možné násilnosti a výtržnosti sa pripravujú aj obyvatelia druhého najväčšieho nemeckého mesta. Mnoho z nich v dnes a zajtra radšej z mesta odcestuje, ďalším asi desiatim tisícom dnes firmy umožnia v pracovať z domu. Na obchodoch v uliciach, ktorými prejdú demonštrácie, už viac ako týždeň visia plagáty, ktorými sa ich majitelia dištancujú od summitu. Chcú si tam zvýšiť šance na to, že protesty prečkajú bez poškvrny.