Summit G20: Putin s americkým prezidentom neprehrá

„Veľké očakávania v podmienkach obmedzených možností,“ v takých podmienkach sa podľa denníka Vedomosti uskutoční prvá schôdzka šéfa Kremľa Vladimira Putina s Trumpom. „Kríza vo vzťahoch oboch krajín zašla tak ďaleko, že experti považujú za úspech už samotný fakt, že sa rozhovory uskutočnia,“ dodali ruské noviny.

„Dnes iba blázon môže vážne hovoriť o veľkom dohovore,“ myslí sa moskovský analytik Alexandr Goľc. Ostro sledovaná zoznamovacia schôdzka má napriek tomu podľa neho šancu mediálne zatieniť samotný hamburský summit G20, na okraji ktorého sa bude konať. Záujem sa sústredí najmä na amerického prezidenta, ktorý ešte pred pol rokom vyjadril želanie výrazne zlepšiť vzťahy s Moskvou a dokonca naznačoval, že by mohol zrušiť sankcie uvalené na Rusko jeho predchodcom, ak by Rusi pomohli USA v boji proti terorizmu.

Trumpov manévrovací priestor sa však značne zúžil, odkedy Kongres, FBI a špeciálny vyšetrovateľ preverujú podozrenie, že Rusko kybernetickými útokmi i kontaktmi s tímom republikánskeho prezidentského kandidáta ovplyvňovalo americké voľby. „Pre Trumpa už samotný fakt stretnutia s Putinom prináša závažné politické riziká. Nech by sa schôdzka skončila akokoľvek, jeho protivníci jej výsledky budú interpretovať ako prejav slabosti voči reálnemu protivníkovi Ameriky,“ napísal Goľc pre portál Ej.ru.

Možno aj preto Trump deň pred schôdzkou s Putinom nasadil vo štvrtok vo Varšave nezvyčajne ostrý tón. „Vyzývame Rusko, aby zastavilo svoje destabilizačné kroky na Ukrajine a inde a aby prestalo podporovať destabilizujúce režimy v Iráne, Sýrii i inde,“ vyhlásil. "Amerika má záväzok zachovávať mier a bezpečnosť vo východnej a v strednej Európe. Spolupracujeme s Poľskom, aby sme dokázali reagovať na to, čo robí Rusko, a na destabilizáciu, ktorú Rusko uskutočňuje v tomto regióne,“ doplnil.

Moskva vyjadrenie šéfa Bieleho domu odmietla. "S takým prístupom nesúhlasíme,“ povedal hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Kremeľ podľa neho ľutuje nedostatok porozumenia medzi Ruskom a USA a naďalej verí v možnosť zlepšenia vzájomných vzťahov. "Toto je presne dôvod, prečo čakáme na prvú schôdzku oboch prezidentov,“ citovala Peskova agentúra TASS.

V Poľsku, ktoré sa cíti byť ohrozené mocným východným susedom, Trumpov odhodlaný postoj vyvolal kladné reakcie. Tamojší experti však varujú pred unáhleným uspokojením. „Trump jasne vyzval Rusko, aby sa prestalo miešať do záležitostí Ukrajiny a aby nepomáhalo sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi. A tiež spomenul článok 5 o kolektívnej obrane NATO,“ zhrnul Michal Baranowski, šéf varšavskej pobočky organizácie German Marshall Fund. "Čo sa však týka stretnutia s Putinom, nešiel by som tak ďaleko, že by som tvrdil, že sú to aj skutočné politické pozície. Všetko je ešte otvorené,“ dodal pre Pravdu Baranowski.

„Veľa ľudí je po Trumpovej reči v euforickej nálade,“ pripustil pre Pravdu aj poľský zahraničnopolitický publicista Andrzej Godlewski. "Bol to pekný prejav, boli v ňom veci ako rodina a boh, čo máme v Poľsku radi. Musíme však počkať na stretnutie s Putinom, aby sme videli, čo a či Trumpov prejav niečo naozaj znamená,“ upozornil Godlewski.

Popredný ruský politológ Alexej Arbatov predpovedá, že okrem osobného zoznámenia schôdzka Putina s Trumpom zrejme nič neprinesie. „Nemožno očakávať nijaký zvrat ani v otázke Ukrajiny, ani Sýrie. Maximum, s čím možno rátať, je spoločné konštatovanie o potrebe súčinnosti,“ napísal na sociálnej sieti. Jediný možný pokrok pripúšťa v oblasti odzbrojenia. „Zachrániť dohodu o raketách stredného a krátkeho doletu je reálne možné, za predpokladu, že o to lídri prejavia záujem a túto otázku zaradia do rokovacieho programu,“ dodal Arbatov.

Derek Chollet, bývalý bezpečnostný poradca Bieleho domu, ráta s tým, že obaja prezidenti sa budú chcieť ukázať ako „tvrdí chlapíci“, čo im môže skomplikovať snahu dosiahnuť nejaký kompromis. „Očakávam olympijskú úroveň mačo pozérstva medzi týmito dvoma lídrami, ktorí obaja chápu význam symbolizmu a toho, aby boli vnímaní ako tvrdí chlapíci,“ povedal pre CNN.

V danej situácii veľa priestorov na dohodu nevidí ani Andrej Kolesnikov, analytik moskovského Carnegieho centra. „Putin zrejme očakáva, že prvý ústretový krok spraví Trump, prezident USA však nezvláda ani vlastné domáce problémy,“ pripomína. Podľa neho však Putin nemá čo stratiť: „Nezávisle od výsledkov schôdzky, pre Kremeľ to bude víťazstvo. Keď všetko dopadne zle, Rusko z toho obviní Spojené štáty. A ak dobre, tak si to Putin pripíše na svoj účet.“