Trump: V stávke je osud Západu

Vládca Bieleho domu 45 minút hovoril o poľskej histórii, hodnotách a prihlásil sa aj ku kolektívnej obrane podľa článku 5 zmluvy Severoatlantickej aliancie. V Trumpovej reči nezaznelo nič neočakávané. Na rozdiel od viacerých iných príležitostí sa šéf Oválnej pracovne držal napísaného prejavu.

Tradičné hodnoty

Čo však chcel Trump svojou rečou povedať? "Prišiel som vám odovzdať dôležitý odkaz. Amerika miluje Poľsko. Amerika miluje Poliakov,“ začal Trump reč pred davom ľudí vo Varšave. Nemalá časť prejavu bola zameraná práve veľmi tradicionalistickým smerom. Podľa Trumpa je totiž v stávke osud západnej civilizácie, ktorá musí bojovať s extrémizmom a terorizmom.

"Ako nám pripomínajú poľské skúsenosti, obrana Západu nakoniec nestojí len na prostriedkoch, ktoré máme k dispozícii, ale aj na vôli ľudí zvíťaziť. Zásadnou otázkou našich čias je, či má Západ vôľu prežiť,“ vyhlásil Trump. "Naša sloboda, naša civilizácia, naše prežitie závisia od toho, ako nás spája história, kultúra a spomienky. A dnes, ako aj vždy, je Poľsko v našich srdciach a jeho ľudia sú súčasťou tohto boja. Tak ako Poľsko nemožno poraziť, dnes vyhlasujem, aby to svet počul, že Západ nebude nikdy porazený. Naše hodnoty zvíťazia. Našim ľuďom sa bude dariť. A naša civilizácia bude triumfovať,“ vyhlásil Trump vo Varšave. Na záver prejavu povedal, že je potrebné bojovať za rodinu, slobodu, vlasť a boha.

"Asi tretinu prejavu americký prezident venoval poľskej histórii a tomu, ako vieme prekonávať prekážky. Trump mnoho ráz povedal, že si musíme pamätať, kto sme. Je to spôsob kritiky iných európskych krajín. Veľmi zdôrazňoval národnú identitu, nie multikultúrne spoločnosti,“ reagoval na prejav Michal Baranowski, šéf varšavskej pobočky organizácie German Marshall Fund.

"Trump sa prihovára tiež svojim voličom. Ale prejav veľmi dobre prijali ľudia, ktorí ho priamo počúvali vo Varšave. Podľa aplauzu by som povedal, že tam nebolo zastúpené celé politické spektrum. Dav bol skôr na pravej strane. Trump vyzýval na obranu Západu, na definovanie identity tradícií a náboženstva,“ pripomenul Baranowski.

"Bol to veľký úspech pre obe strany. Myslím tým pre Trumpa aj poľskú vládu. Majú pekné obrázky z Varšavy,“ povedal pre Pravdu poľský zahraničnopolitický publicista Andrzej Godlewski. "Spomenuté tradičné hodnoty budú rezonovať vo vládnej strane Právo a spravodlivosť (PiS). A Trump tiež dostal, čo potreboval. Po kritike doma mal vo Varšave vrelé prijatie,“ pripomenul Godlewski.

Čo je trojmorie

Trump sa vo Varšave stretol aj s lídrami 12 krajín strednej a východnej Európy a Pobaltia. Poľsko v spolupráci s Chorvátskom totiž zorganizovalo aj summit Iniciatíva troch morí. Tejto projekt má ekonomicky spojiť Baltské, Jadranské a Čierne more. Na summite Slovensko zastupoval prezident Andrej Kiska.

"Trumpova prítomnosť na schôdzke Iniciatíva troch morí určite projektu pomáha. Vďaka tomu prišlo oveľa viac prezidentov, ako bolo pôvodne v pláne. V momente, keď Varšava ohlásila Trumpa, tak chcel dôjsť skoro každý. Atraktivitu tejto udalosti to neuveriteľne zvyšuje. Nerieši to však ťažkosti, ktoré s trojmorím existujú,“ myslí si Vít Dostál z Asociácie pre medzinárodné otázky.

"Na summite boli prezidenti, ktorí vo väčšine krajín majú len formálne postavenie a slabé právomoci na to, aby túto iniciatívu dostali do reálnej politiky. Na summite trojmoria určite deklaruje Varšava úspech, ale bude zaujímavé sledovať, čo bude s projektom potom,“ uviedol expert.

"Trojmorie môže uspieť, keď nebude vnímané ako nástoj proti Bruselu. Bude mať zmysel, ak bude súčasťou širšej európskej stratégie prepojenia rôznych regiónov. Napríklad Škandinávie s Čiernym morom či Stredomorím. Ale aby to fungovalo, musí to byť založené na ekonomických základoch, na toku tovarov, služieb. Investície do infraštruktúry neprídu, ak to bude politicko-ideologický projekt,“ reagoval pre Pravdu Josef Janning, šéf berlínskej pobočky Európskej rady pre zahraničné vzťahy.

Podľa odborníka Trump prišiel do Varšavy aj preto, lebo je to súčasť jeho stratégie rozdeľuj a panuj. "Trumpov prístup je vyhrážať sa partnerom. Chce lepšie podmienky v rámci medzinárodného obchodu. Tak útočí na Nemecko a Brusel. Verí, že v Európe je veľa protinemeckých tendencií. Chce Berlín oddeliť od ostatných. Povedal by som, že Trump má pocit, že záujem na trojmorí súvisí so snahou Varšavy, aby bola hráčom na európskej mape. A poľská vláda je zároveň pomerne euroskeptická. Pre Trumpa je to dokonalá príležitosť. Nemyslím si však, že by to malo nejaký viditeľný dosah na EÚ. Európania sa nenechajú tak jednoducho rozdeliť len pod tlakom USA,“ skonštatoval Janning.

Trump z Varšavy odletel do nemeckého Hamburgu. V piatok a v sobotu sa tam zúčastní na summite G20, teda dvadsiatich ekonomicky najrozvinutejších krajín svetra. Vrcholom Trumpovej návštevy v Európe však bude dlhoočakávaná schôdzka s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorá sa uskutoční v rámci schôdzky G20.