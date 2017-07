Fotografia môže vysvetliť záhadu smrti pilotky Earhartovej

(Kliknutím na obrázok zväčši, Novoobjavená fotografia. Žena, ktorá sedí uprostred, by mohla byť Amelia Earhartová.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Reuters, U.S. National Archives

Hodnovernosť fotografie je stále otázna. „Vieme, že sa nájdu takí, ktorí budú validitu fotografie spochybňovať. My si však myslíme, že máme skutočný dôkaz a stojíme si za ním,“ uviedol producent dokumentu pre History channel, Gary Tarpinian.

Riaditeľ Medzinárodnej organizácie na obnovu historických lietadiel Ric Gillespie povedal, že neexistuje žiaden opodstatnený dôvod veriť, že žena na fotografii je Earhartová.

Amelia Earhartová sa preslávila ako prvá žena – pilotka, ktorá preletela ponad Atlantický oceán. Prvý prelet, keď bola Earhartová spolucestujúca, sa uskutočnil v roku 1928 a o dva roky na to sa Earhartová postarala o ďalší míľnik pre pilotky, keď letela rýchlosťou vyššou ako 290 km/h. Druhýkrát, v roku 1932 cez Atlantický oceán už letela sama. Ďalším leteckým snom známej pilotky bola cesta okolo sveta. Tá sa skončila tragicky.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Na snímke z júna 1937 Amelia Earhartová.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SITA/AP

Amelia spolu s jej navigátorom Fredom Noonanom vyrazila na let okolo sveta v roku 1937. Posledné známe miesto pristátia dvojčlennej posátky bolo na Novej Guinei, odkiaľ mali doletieť na ostrov Howland, kde sa už ale nikdy nedostali. Počas letu nastali komplikácie s rádiovou komunikáciou a Earhartová hlásila nedostatok paliva.

Podľa teórií, podložených nájdením časti lebky odpovedajúcej Amelii, sa predpokladá, že miestom úmrtia posádky bol ostrov Nikumaroro. Dokumentaristi na základe objavenej fotografie túto teóriu zamietajú a podľa nich Earhartovú uniesli Japonci na Maršalových ostrovoch, kde núdzovo pristála. Na fotografickom dôkaze je vidno ženu a muža v prístave na Maršalových ostrovoch, ktorí nápadne pripomínajú Earhartovú a Noonana. Ak by sa pravdivosť fotografie potvrdila, znamenalo by to, že Amelia nezomrela pri havárii lietadla, ale ako zajatkyňa.