Melania Trumpová nemôže pre protesty opustiť vilu v Hamburgu

„Od polície sme zatiaľ nedostali bezpečnostné povolenie na opustenie domu,“ povedala DPA hovorkyňa americkej prvej dámy. K ostatným sa podľa nej Trumpová pripojí, akonáhle to bude možné.

Melania Trumpová býva spolu so svojím manželom vo vile, ktorú hamburská radnica využíva pre hostí. Dom leží neďaleko centra prístavného mesta a je od štvrtkového príletu Trumpa do Hamburgu cieľom zvedavcov. Demonštranti sa už v piatok ráno snažili zablokovať cestu, ktorou mal Trump smerovať na dopoludňajšie rokovania. Zatiaľ čo u neho sa im to nepodarilo, Trumpovú prinajmenšom zdržali.

Súčasťou sprievodného programu bola okrem iného plavba loďou hamburským prístavom, o ktorú Trumpová prišla. Pre všetkých bola zrušená návšteva nemeckého klimatického centra, ktorú majú nahradiť prednášky odborníkov v hoteli Atlantic, kde býva nemecká delegácia.

Návštevu klimatického centra do programu zaradil manžel nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Podľa pozorovateľov bola jeho voľba reakciou na Trumpovo júnové rozhodnutie odstúpiť od parížskej dohody o ochrane klímy.