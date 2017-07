Vandali v Hamburgu včera zdemolovali, čo videli. Dnes sú protesty zatiaľ pokojné

Odsudzujúce slová zvolili aj ďalší nemeckí politici, objavujú sa aj požiadavky na odškodnenie postihnutých. Nemecká kancelárka Angela Merkelová prisľúbila, že spolu s Hamburgom preskúma možnosti, ako odškodnenia umožniť. Dve dnešné demonštrácie, ktorých sa dohromady zúčastňuje vyše 20 000 ľudí, sa zatiaľ zaobišli bez väčších výtržností.

Hostiteľka summitu Merkelová rovnako ako v piatok výtržnosti a násilnosti tvrdo odsúdila. Pre podpaľačstvo a útoky na policajtov podľa nej neexistuje žiadne ospravedlnenie. „Kto takto koná, ten sa stavia mimo našu demokratickú spoločnosť,“ podotkla. Spolu s ministerstvom financií a Hamburgom preto teraz bude riešiť, ako obete odškodniť. Zdôraznila, že nejde o to, či budú ľudia odškodnení, ale o to, akým spôsobom.

„Brutalita, s akou včera (v piatok) a deň predtým v Hamburgu postupovali extrémne násilní radikáli je nepochopiteľná a škandalózna. To nie sú žiadni demonštranti, to sú zločinci,“ uviedol minister vnútra de Maiziére. „To, čo tu vidíme, je opak demokratického protestu,“ dodal s tým, že by proti „ťažkým zločinom“ mala polícia a justícia postupovať so všetkou tvrdosťou.

Minister privítal, že bol mnoho radikálov zatknutých a poďakoval za odvedenú prácu policajtom. Vyjadril tiež presvedčenie, že nie je možné, aby skupina radikálnych násilníkov a podpaľačov určovala, či alebo kde a kedy sa zídu šéfovia krajín a vlád k nutným rozhovorom a konaním. Ešte tvrdší bol vo svojom vyjadrení šéf kancelára Peter Altmaier (CDU). „Teror ľavicových extrémistov v Hamburgu bol odporný a tak zlý, ako teror zo strany pravicových extrémistov a islamistov,“ napísal na twitteri.

Výtržnosti odsúdili aj politici za koaličnú sociálnych demokratov. Hovorca ich poslaneckej frakcie pre otázky vnútornej bezpečnosti Burkhard Lischka sa napríklad vyslovil za čo najrýchlejšie odškodnenie ľudí, ktorým boli pri násilných protestoch poškodená autá, obchody či ďalší majetok.