USA dajú 638 miliónov dolárov na pomoc Jemenu, Somálsku, Nigérii a Južnému Sudánu

Na summite G20 v nemeckom Hamburgu to prisľúbil prezident Donald Trump.

„Tento dar je skutočná záchrana života,“ reagoval riaditeľ Svetového potravinového programu OSN David Beasley. Reverend David Beckmann z organizácie Bread for the World sa však vyjadril, že síce vítajú „záujem prezidenta Trumpa o svetovú humanitárnu krízu, no ohlasuje niečo, čo kongres schválil už pred niekoľkými mesiacmi a jeho administratíva to odďaľovala“.

Spojené štáty sú síce najväčším humanitárnym donorom na svete, no obavy vyvolali Trumpom navrhované škrty v zahraničnej pomoci, ktoré by mali dosiahnuť viac ako 30 percent. Spolu s prisľúbenou sumou by americká pomoc štyrom krajinám mala v aktuálnom fiškálnom roku dosiahnuť viac ako 1,8 miliardy dolárov (1,58 miliardy e­ur).

V Jemene, Somálsku, Južnom Sudáne a Nigérii čelia hladomoru desiatky miliónov ľudí.