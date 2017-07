Krátko po Trumpovej nominácii sa jeho ľudia stretli s tajomnou Ruskou

Vyšetrovanie údajného ruského zasahovania do americkej predvolebnej kampane, a najmä úlohy tímu okolo vtedajšieho prezidentského kandidáta a súčasného prezidenta Donalda Trumpa pri údajných rokovaniach s Moskvou, môže nabrať na obrátkach po najnovších zisteniach amerického denníka The New York Times.

Ten cez víkend informoval o stretnutí medzi najbližšími ľuďmi z okolia Trumpa a tajomnou ruskou právničkou, ktoré sa uskutočnilo tesne po tom, ako Trump získal nomináciu Republikánskej strany do súboja o post prezidenta.

The New York Times informuje, že na júnovom stretnutí v Trump Tower boli za americkú stranu prítomní Trumpov najstarší syn Donald Trump mladší, zať Jared Kushner a vtedajší šéf prezidentskej kampane Paul Manafort, a za ruskú stranu právnička Natalija Veselnickaja. Manafort, známy z minulosti aj ako šéf volebného štábu neskoršieho proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyča, sa ako jediný zatiaľ k týmto informáciám nevyjadril, ale Trumpov syn aj zať už konanie stretnutia potvrdili.

Podľa Donalda Trumpa mladšieho bolo témou stretnutia niečo úplne iné ako predvolebná kampaň. Šlo podľa neho o „krátke zoznamovacie stretnutie“, počas ktorého mali údajne diskutovať o možnosti obnoviť pozastavený program, v rámci ktorého si Američania mohli adoptovať ruské deti. „Nemalo to nič spoločné s kampaňou a ďalšie stretnutie už nenasledovalo,“ vyhlásil Trumpov syn.

Podľa informácií, ktoré priniesli The New York Times, by dôvod konania stretnutia však nemusel byť až tak prozaický, ako to tvrdí Trumpov syn. Ruská právnička Veselnickaja je totiž podľa tohto denníka právnou zástupkyňou viacerých ruských firiem, ktoré sú na zozname západných sankcií a je známa snahou presviedčať predstaviteľov západných krajín, aby sankcie zrušili.