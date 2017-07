Summit G20 v kocke: Na čom sa mocní politici v Hamburgu (ne)dohodli?

Úspešné a krásne. Takto označil stretnutie G20 v Hamburgu americký prezident Donald Trump. Schôdzka 19 ekonomicky najdôležitejších krajín sveta plus Európskej únie však vzbudzovala skôr rozpaky ako nadšenie.

Konflikt pri rokovaniach a v uliciach

V uliciach to boli boje s ľavicovými anarchistami, pri ktorých sa zranilo viac ako 400 policajtov. Na summite sa zase do poslednej chvíle hľadal taký text vyhlásenia, ktorý by vyhovoval každému. Problémom boli najmä USA pod vedením Donalda Trumpa. Niektorí pozorovatelia opísali stretnutie ako schôdzku 19 + 1.

USA na summite, ktorý sa konal v piatok a sobotu, potvrdili rozhodnutie vystúpiť z dohody o boji s klimatickými zmenami, ktorá sa zrodila v Paríži v roku 2015. "Na konci rokovania o klíme odrážali nesúhlas jedného, všetci proti USA. A je pravda, že vyjednávania o obchode boli zase mimoriadne náročné vzhľadom na špecifické pozície, ktoré zaujali Spojené štáty,“ vyhlásila pre médiá nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá opätovne kritizovala Ameriku za odstúpenie od klimatickej dohody.

Odporcovia Trumpovej vlády pripomínajú, že USA sa nepochopiteľne vzdávajú svetového líderstva vo viacerých dôležitých globálnych oblastiach. Vyprázdnený priestor však ešte nemá kto zaplniť. Hoci sa štáty dohodli na posilnení boja s terorizmom vo finančnej oblasti a čo sa týka šírenia extrémizmu na internete, medzi krajinami zostávajú vážne geopolitické rozpory.

Ako ďalej vo vzťahoch USA – Rusko

Okrem toho summit G20 do značnej miery zatienilo dlhoočakávané stretnutie Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Bola to ich prvá oficiálna schôdzka od nástupu republikánskeho prezidenta do Bieleho domu 20. januára. Samozrejme, odohrávala sa v atmosfére poznačenej tým, že Rusko sa podľa viacerých amerických tajných služieb snažilo ovplyvniť boj o Oválnu pracovňu v prospech Trumpa.

Stretnutie trvalo viac ako dve hodiny, pôvodne sa pritom hovorilo o 30 minútach. Schôdzku vraj musela ukončiť až Trumpova manželka Melania. Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson vyhlásil, že Trump a Putin mali medzi sebou skvelú chémiu.

Nie je však veľmi jasné, k čomu stretnutie povedie. Najkonkrétnejším výsledkom je ohlásená dohoda o prímerí v juhozápadnej Sýrii. Vzhľadom na snahu Ruska ovplyvniť volebný proces v USA je trocha zvláštne, že Trump s Putinom diskutovali práve o vytvorení kybernetickej jednotky v boji proti hackerom napádajúcim voľby.

"Dva razy som tvrdo tlačil na Putina, čo sa týka zasahovania do volieb. Vehementne to poprel. Ja som sa už k tomu vyjadril,“ napísal na sociálnej sieti Twitter Trump. Americký prezident stále jasne doteraz nepovedal, že to bola práve Moskva, ktorá sa snažila ovplyvniť výsledky hlasovania.

"Putin chcel vidieť, do akej miery je Trump zajatcom zahraničnopoli­tického establišmentu USA. Trump neustále kolíše medzi proruským prístupom a miernym odsúdením postupu Moskvy. Putin sa snažil zistiť, či Trump odsudzujúce vyhlásenia myslí vážne a či existuje spôsob, ako ho posunúť späť k proruskej orientácii,“ reagoval pre Pravdu expert na medzinárodné vzťah Gennady Rudkevich z Georgijskej vysokej školy.

Podľa odborníka má šéf Kremľa vládcu Bieleho domu dobre prečítaného, vrátane jeho potreby byť stále chválený. "Pre Putina nie je problém mu to ponúknuť, a hoci sa aj zapojiť do kritiky médií v USA,“ uviedol Rudkevich.

A presne to Putin urobil. Na verejnosti sa Trumpa opýtal, gestikulujúc smerom k novinárom, či sú to tí, čo mu spôsobujú problémy. Na tlačovej konferencii zase Putin vyhlásil, že americký prezident je lepší, ako je jeho obraz v televízii. "Je konkrétny, rýchlo analyzuje, odpovedá na otázky,“ vyhlásil o svojom partnerovi z USA vládca Kremľa.

"Ruský prezident sa mohol pokúsiť primať Trumpa k prijatiu spoločného vyhlásenia, ktoré by odrážalo ruské preferencie. Aj bez toho však nie je nepravdepodobné, že z Hamburgu mohol odísť s presvedčením, že Trump v budúcnosti zostane priateľský voči Rusku,“ pripomenul Rudkevich.