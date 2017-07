Prepustili venezuelského opozičného lídra Leopolda Lópeza

Už nie je za mrežami, ale zostáva v domácom väzení. Venezuelský Najvyšší súd rozhodol o prepustení opozičného lídra Leopolda Lópeza.

Prepustenie Lópeza a jeho momentálne domáce väzenie otvára možnosť na dialóg vo Venezuele. Miguel Tinker Salas, profesor latinskoamerických štúdií na Pomonskej vysokej škole v Kalifornii

Lópeza zatkli v roku 2014 spolu s ďalšími opozičnými aktivistami a v septembri 2015 ho odsúdili za údajné podnecovanie násilných protestov na takmer 14 rokov väzenia. Verdikt kritizoval aj Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva. López patrí medzi najznámejšie postavy venezuelskej opozície. Za jeho prepustenie vytrvalo bojovala jeho manžela Lilian Tintoriová.

"Leopoldo verí v spravodlivosť. Aj keď je izolovaný a porušujú jeho ľudské práva. Reprezentuje zmenu. Mnoho Venezuelčanov cíti, že teraz máme vládu, ktorá sa správa nedemokraticky,“ povedala Tintoriová v roku 2014 pre Pravdu krátko po uväznení manžela.

Venezuelský opozičný líder Leopoldo López. Autor: SITA/AP, Fernando Llano

Teraz sa López opäť stretol so svojou rodinou. Prepustili ho pre jeho zhoršujúci sa zdravotný stav. Musí nosiť elektronický náramok, ale v sobotu sa ukázal svojim stúpencom, ktorí ho prišli podporiť k jeho domu v hlavnom meste Caracas.

"Ak pokračujem v boji za slobodu a znamená to, že riskujem návrat do cely v Ramo Verde, nemám s tým problém. Som väzňom vo svojom dome, ale to sú aj Venezuelčania. Najťažšie dni som zvládal s myšlienkou, že bez ohľadu na to, akým utrpením prechádzam, nie je to nič v porovnaní s našimi ľuďmi,“ citovala z Lópezovho vyhlásenia jeho Strana ľudovej vôle. Opozícia žiada bezpodmienečné prepustenie ďalších aktivistov.

"Rešpektujem a podporujem rozhodnutie Najvyššieho súdu,“ reagoval Maduro a vyzval na nastolenie pokoja a spravodlivosti v krajine.

Súčasný prezident vládne krajine od roku 2013 po smrti hlavy štátu Huga Cháveza. Ekonomická situácia Venezuely, ktorá je závislá od vývozu ropy, je katastrofálna, keď v obchodoch neraz chýbajú základné životné potreby. Problémom je, samozrejme, nízka cena čierneho zlata na svetových trhoch, ale aj neochota venezuelského režimu prispôsobiť sa novej hospodárskej situácii kombinovaná s politickým autoritárstvom.

"Prepustenie Lópeza a jeho momentálne domáce väzenie otvára možnosť na dialóg vo Venezuele. Podčiarkuje konštruktívnu úlohu medzinárodných vyjednávačov, v tomto prípade španielskeho expremiéra José Luisa Zapatera s podporou Vatikánu a Únie juhoamerických krajín. Je to však aj výzva pre všetkých zúčastnených, aby sa snažili nájsť pokojné riešenie,“ uviedol pre Pravdu Miguel Tinker Salas, profesor latinskoamerických štúdií na Pomonskej vysokej škole v Kalifornii.

V tejto chvíli to však vyzerá skôr tak, že Maduro hrá o čas. Už 30. júla sa majú konať vo Venezuele voľby do ústavodarného zhromaždenia, ktoré má vytvoriť pre krajinu novú ústavu. Opozícia však obviňuje Madura, že proces je netransparentný a iba povedie k posilneniu jeho moci, dokonca k rozpusteniu parlamentu.

"Hoci je prepustenie Lópeza dôležité, neočakávam, že sa vo venezuelskej politike niečo dramaticky zmení. Prezident Maduro sa chce udržať v úrade a rokovania s opozičnou stranou sú snahou o získanie času. Dúfa, že sa začne zlepšovať ekonomická situácia, čo však nevidím reálne,“ uviedol pre Pravdu expert na Latinskú Ameriku W. Alejandro Sanchéz.