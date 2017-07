Ďalší pokus v Sýrii. Čo prinesie prímerie?

Veľmoci ho oznámili v piatok minulý týždeň po stretnutí Trump-Putin v Hamburgu. Sýrski rebeli a jednotky režimu Bašára Asada sa v ňom zaviazali, že na seba nebudú útočiť.

Prímerie je výsledkom neverejných rozhovorov medzi Washingtonom a Moskvou, ktoré trvali mesiace. Týka sa troch sýrskych provincií, ktoré hraničia s Jordánskom. V prvých hodinách prímeria žiadna strana nehlásila jeho porušovanie.

Jedna vec je prímerie, druhá mierová dohoda o vytvorení vlády, ktorá bude mať pod kontrolou celé územie Sýrie. O tom sa jednoducho hovorí, ale ťažko sa to vytvára. James Dorsey, expert na Blízky východ z Nanyanskej technologickej univerzity v Singapure

"Nepredpokladám, že nová dohoda by mohla by základom pre širšie riešenie sýrskeho konfliktu. Nemyslím si, že by sa k niečomu takému schyľovalo. Na druhej strane, ak by bola úspešná, bude to zaujímavý test americko-ruskej koordinácie aj na iných miestach krajiny, nielen na juhozápade, “ reagoval pre Pravdu odborník na Sýriu Samuel Heller z Century Foundation.

Expert, ktorý sídli v Libanone, tvrdí, čo sa týka juhozápadu krajiny, že je mierny optimista. "Ak by dohoda viedla k riešeniu v tejto špecifickej časti krajiny, niečo by to znamenalo. V tomto regióne sa dá hovoriť o opatrnom optimizme. Američania, Rusi, Jordánci a Izraelčania do dohody investovali. Ale otázkou zostáva, kto bude dohliadať na dodržiavanie prímeria na miestach, kde sa stretávajú znepriatelené strany. A tiež, kto dokáže garantovať odstrašenie skupín, ktoré budú pokoj zbraní narúšať, ako Jabhat al-Núsra a organizácie, ktoré využíva Irán,“ vysvetlil Heller.

Kým v časti Sýrie začalo platiť prímerie, Irak v nedeľu oznámil, že sa mu podarilo získať Mosul z rúk teroristov z Islamského štátu. Na snímke príslušníci irackej federálnej polície v ruinách mesta. Autor: Reuters, ALAA AL-MARJANI

"Stále vládne veľké napätie. Máme prímerie, ale nemáme mechanizmus, na základe ktorého by sa vynucovalo jeho dodržiavanie,“ povedal pre agentúru AP Ahmad al-Masalmeh, opozičný aktivista zo sýrskeho mesta Dará, ktoré leží neďaleko jordánskej hranice.

Rusko uviedlo, že na prímerie bude dozerať jeho vojenská polícia. USA a Jordánsko však zatiaľ nepotvrdili, ako by mal proces fungovať.

Od začiatku konfliktu v roku 2011 v krajine zahynulo viac ako 300-tisíc ľudí, milióny Sýrčanov opustili domov. Väčšinu mŕtvych má na svedomí Asadov režim, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou proti vlastným občanom viac ráz použil aj chemické zbrane. Vojna tiež umožnila vzostup teroristickej organizácie Islamský štát (IS).

Konflikt sa zďaleka nekončí, ale zdá sa, že sa dostal do novej fázy. Po brutálnom dobytí Aleppa v decembri 2016 prevzal iniciatívu Asad podporovaný Ruskom a Iránom. Zároveň stále menšiu úlohu vo vojne hrá IS. Metropola teroristov Rakká je pod tlakom Sýrskych demokratických síl, ktoré na ňu útočia za pomoci USA. Tento vývoj nahráva možným snahám o politické riešenie, ale k náročným kompromisom by museli pristúpiť všetky strany. A to je stále nie veľmi reálne.

"Jedna vec je prímerie, druhá mierová dohoda o vytvorení vlády, ktorá bude mať pod kontrolou celé územie Sýrie. O tom sa jednoducho hovorí, ale ťažko sa to vytvára. Nie som príliš optimistický. Máme tu veľa hráčov, ktorí majú svoje vlastné záujmy. Doteraz predsa rokovania nikam neviedli. Aj keď sa na nejakých cieľoch zhodnú USA a Rusko, je pravdepodobné, že už nebudú súhlasiť s tým, ako ich dosiahnuť,“ pripomenul pre Pravdu James Dorsey, expert na Blízky východ z Nanyanskej technologickej univerzity v Singapure.