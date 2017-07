Súdia amerického vojaka, ktorý prisahal vernosť IS

Americký vojak slúžiaci na Havaji prisahal vernosť extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), pomohol kúpiť dron na použitie proti americkým silám a plánoval "zabiť zopár ľudí", informoval Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Tridsaťštyriročný Ikaika Kang, ktorého v sobotu zatkli na základe obvinení z terorizmu, sa v pondelok postavil pred súd v Honolulu.

Niekdajšieho majstra bojových umení zadržali na základe ročného vyšetrovania, ktoré FBI opísalo v 26-stranovej správe. Vojak si podľa nich myslel, že je v kontakte s členmi IS, no v skutočnosti to boli agenti v utajení alebo informátori vyšetrovateľov.

Kang napríklad v roku 2015 skopíroval tajné vojenské materiály, ktoré chcel poskytnúť IS, dobrovoľne prisahal vernosť vodcovi IS Abú Bakrovi al-Bagdádímu, vyrábal tréningové videá pre militantov alebo pomohol kúpiť dron, ktorý mal extrémistom pomôcť pri unikaní pred americkými tankmi.

Po vlaňajšej streľbe v nočnom klube v Orlande sa vyjadril, že strelec urobil, čo musel, neskôr konštatoval, že Amerika je jediná teroristická organizácia na svete, dal tiež za pravdu Hitlerovi a schvaľoval masové vraždenie židov.

Už v roku 2012 mu pritom odobrali vojenské povolenie po tom, ako v práci vyjadril podporu IS a vyhrážal sa kolegom. O rok neskôr mu ho ale obnovili. V roku 2016 však armáda začala mať dojem, že Kang sa radikalizuje a požiadala FBI o vyšetrovanie.

Kang vstúpil do armády v decembri 2001, len niekoľko mesiacov po útokoch z 11. septembra. Neskôr slúžil v Iraku a Afganistane.