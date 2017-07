Trumpov syn údajne vedel, že zdrojom informácií o Clintonovej je Kremeľ

S odvolaním sa na tri osoby oboznámené s obsahom odkazu to napísal denník The New York Times. Najstarší syn prezidenta USA sa vlani stretol s právničkou Natalijou Veselnickou, ktorá mu mala dodať informácie o Clintonovej.

Odosielateľom e-mailu bol podľa newyorského denníka mediálny manažér Rob Goldstone, ktorý vraj schôdzku zariaďoval. Trump junior cez víkend pripustil, že mal záujem na získaní kompromitujúceho materiálu o Clintonovej. Nenaznačil ale, že by vedel o tom, že právnička môže byť napojená na Kremeľ. Advokátka vraj Donaldovi Trumpovi mladšiemu sľúbila informácie o údajných nelegálnych príspevkoch pre kampaň vtedajšej demokratickej prezidentskej kandidátky. Trump potvrdil, že schôdzka sa konala, žiadne „dôležité informácie“ o súperke svojho otca ale vraj nedostal.

E-mail, o ktorom informoval denník The New York Times, údajne naznačuje, že zdrojom kompromitujúcich informácií bol Kremeľ a že Trump junior o tom vedel. Obsah e-mailu podľa denníka nepochybne vyvolá záujem kongresových vyšetrovateľov a Ministerstva spravodlivosti USA. Môže sa stať súčasťou vyšetrovania údajnej spolupráce Trumpovho volebného tímu s Ruskom, ktorej cieľom bolo poškodiť prezidentské voľby v USA.

Informácie o stretnutí syna Donalda Trumpa s ruskou právničkou preskúma senátny výbor pre tajné služby, jeden z troch kongresových výborov, ktorý sa dlhodobo zaoberá kauzou ruského vplyvu na americké prezidentské voľby. Podľa televízie NBC sa na tom členovia výboru dohodli bez spresnenia dátumu zasadnutia. Prezidentov najstarší syn Donald junior si v súvislosti s chystaným vypočutím zaistil služby právneho poradcu.

Donald Trump junior Senátu už dopredu odkázal, že je pripravený podstúpiť vypočutie vo výbore pre tajné služby. Podľa agentúry Reuters si najal špeciálneho právneho poradcu, ktorý mu má v novej kauze pomáhať. Newyorský právnik Alan Futerfas je odborníkom na trestné právo. Veselnická má podľa amerických médií blízko ku Kremľu. Ruský prezidentský hovorca Dmitrij Peskov ale v pondelok novinárom povedal, že o právničke tohto mena v Kremli nikto nič nevie.