Islamský štát je zranený, nie mŕtvy

Bola to bašta teroristov, ktorí sa tvárili ako neporaziteľní. Extrémisti z Islamského štátu (IS) v roku 2014 dobyli iracký Mosul a mnohí sa vtedy obávali, že sa zastavia až v Bagdade. V mediálnom veku šírili svoju brutalitu cez internet a lákali na vyhlásený kalifát stúpencov z celého sveta.

Dnes je IS v troskách. Minimálne čo sa týka územia, ktoré ovláda v Iraku a Sýrii. Oslobodenie Mosulu spod nadvlády teroristov je dôležitý míľnik v boji s teroristami. Pred troma rokmi pred teroristami z IS irackí vojaci v panike utekali. Teraz s nimi bojovali o každú štvrť a ulicu Mosulu.

Podľa odborníka na Irak Petra Mansoora však nie je porážka IS v druhom najväčšom meste krajiny ani len začiatkom konca teroristov. "Je to len koniec počiatočnej fázy,“ poznamenal pre Pravdu expert z Ohijskej univerzity, ktorý slúžil v irackej vojne a podieľal sa na plánoch poraziť Al-Kajdá v krajine.

"Je potrebné riešiť humanitárnu krízu, ktorú spôsobili boje. IS musíme poraziť aj v iných irackých mestách, kde zapustil korene. Boj s teroristami v sýrskej Rakká pokračuje. Pravdepodobne najdôležitejšie bude, aby iracký premiér Hejdar Abádí bol schopný nájsť politické riešenie pre integrovanie sunnitov, aby zabránil opätovnému vzostupu IS alebo podobnej skupiny a aby stabilizoval krajinu,“ vyhlásil Mansoor.

"Porážka IS v Mosule je len začiatok. Teroristi sú stále schopní útočiť v iných častiach Iraku a pokračovať v pokusoch narúšať vládu v krajine,“ reagoval pre Pravdu aj James Lutz, odborník na Blízky východ z Purduovej univerzity v americkej Indiane.

Expert situáciu prirovnáva k tomu, ako sa správala Al-Kajdá v Afganistane. "Tam ju porazili, ale dokázala pokračovať v útokoch, dokonca mnohými spôsobmi rozvíjala globálny džihád. Táto skúsenosť nám navráva, že IS bude stále aktívny. Bude inšpirovať útoky osamelých vlkov a používať internet na radikalizáciu možných regrútov. IS len tak nezmizne. Má spojenie s inými extrémistickými skupinami v Afrike a južnej Ázii. Niektoré majú dokonca aj blízke kontakty so súčasnými lídrami IS,“ pripomenul Lutz.

Podstatným faktorom v boji s teroristami je však fakt, že za posledné dva roky prišli takmer o všetkých dôležitejších lídrov. Nejasný je aj osud šéfa kalifátu Abú Bakra al-Bagdádího.

Pravdepodobne stále žije, ale určite sú jeho schopnosti operatívne riadiť IS obmedzené. Teroristi však naďalej útočia svojou propagandou. Dokonca využívajú boj o Mosul, keď na internete rozširujú tvrdenia, že za ich vlády bol v meste poriadok a iracké vojská priniesli len skazu.

Je vysoko pravdepodobné, že IS sa teraz bude snažiť útokmi zasiahnuť Západ. V novembri 2015 sa ukázalo, že je schopný pripraviť aj veľkú masakru. V Paríži pri útoku bunky IS zahynulo 130 ľudí.

Takmer 90 mŕtvych vlani v Nice, keď miestnou promenádou prešiel kamiónom terorista inšpirovaný IS, zase tragicky potvrdilo schopnosť teroristov preniknúť do hláv a myslí vzdialených stúpencov. Niektorí experti dokonca hovoria o tom, že hoci IS fyzicky stráca územie, presúva sa do niečoho, čo sa dá nazvať virtuálnym kalifátom.

Ani na internete však nie sú teroristi nezraniteľní. Jednoducho povedané, nikoho nelákajú porazení. A IS prehráva. Stratil Mosul a je pod tlakom v sýrskej Rakká.

"Porážky môžu viesť k viacerým útokom v Európe, lebo stúpenci IS sa vracajú na Západ. Al-Bagdádi už pred viac ako polrokom vyzýval, aby jeho podporovatelia nechodili do Iraku či Sýrie. Ale je dobré, že IS stráca územie. Nemôže už operovať svojou utópiou,“ povedal pre Pravdu Peter Neumann, riaditeľ Medzinárodného centra pre štúdium radikalizácie v Londýne.

"Nikto nemá rád porazených. Stalo sa to aj Usamovi bin Ládinovi. Pre teroristov bol hrdinom, keď pripravil útoky z 11. septembra 2001. Nič podobné však už nedokázal zopakovať a Al-Kajdá strácala vplyv. Možno sa to stane aj IS. Jeho podporovatelia už o tom debatujú. Diskutujú, či je to skutočný Islamský štát, keď sa jeho kalifát po troch rokoch rozpadáva,“ vysvetlil Neumann.