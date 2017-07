Hamburg sa dáva do poriadku

Približne 20-tisíc policajtov počas summitu zápasilo s vodnými delami i so slzotvorným plynom so stovkami antikapitalis­tických anarchistov, ktorí zapaľovali autá, rabovali obchody, hádzali zápalné fľaše a kamene.

Desaťtisíce ďalších ľudí, naopak, na svoj protest nepotrebovali nič ničiť. Pri zrážkach bolo zranených takmer 500 policajtov, zatknutých bolo 186 ľudí. Počet zranených demonštrantov nie je jasný. Polícia na vyšetrovanie už zriadila osobitnú komisiu a pre poškodených mobilné informačné centrum, aby mohli podať trestné oznámenie.

Pod tlakom kritiky za podcenenie rizika sa ocitol starosta Olaf Scholz, ktorý ešte pred summitom vyhlasoval, že Hamburg nemá problém a mnohí obyvatelia si summit ani nevšimnú. Výzvy na odstúpenie Scholz odmietol. Starostu podporili sociálni demokrati (SPD), ku ktorým patrí.

Sociálni demokrati, ktorí v prieskumoch zaostávajú za kresťanskými demokratmi (CDU) o 12 – 15 percent, zas nepriamo ukazovali prstom na kancelárku Angelu Merkelovú (CDU). „Pozvánku vydala kancelárka. Ona bola hostiteľkou… A niektorí konzervatívci teraz presadzujú zodpovednosť SPD,“ citovala Deutsche Welle poslanca za SPD Ralfa Stegnera.

Situáciu podľa kritikov podcenila aj Merkelová, keď sa miestom konania summitu stal Hamburg. Toto prístavné mesto, ktoré je okrem iného známe silnou tradíciou radikálnej ľavice, nebolo podľa nich na tento typ rokovania šéfov štátov vhodné. „Nepodcenili sme nebezpečenstvo. Chybou bolo, že summit bol v Hamburgu,“ vyhlásil starosta mesta.

Merkelová odmietla, že niektoré mestá nie sú vhodné na konanie summitov. V snahe zmierniť politické škody, ktoré napáchali výtržníci, zároveň sľúbila odškodniť ľudí, ktorých majetok maskovaní anarchisti ničili. Výber miesta summitu obhajoval aj prezident Frank-Walter Steinmeier, ktorý bol šokovaný a vydesený „vôľou ničiť, ktorú ukázali demonštranti voči polícii a súkromnému majetku občanov“.

Politici teraz žiadajú potrestanie vinníkov. Šéf sociálnych demokratov a Merkelovej hlavný súper Martin Schulz prirovnal konanie výtržníkov k správaniu teroristov. Minister vnútra Thomas de Maiziere ich najskôr označil za kriminálnikov, najnovšie za zavrhnutiahodných a násilných extrémistov.

Starosta Scholz navrhuje, aby časť zodpovednosti prešla na organizátorov demonštrácie. Neistá budúcnosť čaká centrum krajnej ľavice Rote Rosa v Hamburgu, ktorej členovia demonštráciu zvolali pod názvom Vitajte v pekle. Vyhlásenie jej predstaviteľov, že kalamitu v uliciach majú na svedomí radikáli, ktorí prišli zo zahraničia, považuje starosta za výhovorku.

V meste sa už v nedeľu začalo veľké upratovanie. Do čistenia ulíc od prachu, skla, kameňov sa pustili aj dobrovoľníci, ktorí sa organizovali cez sociálne siete. Šokovaní z toho, čo sa v Hamburgu dialo počas summitu, neboli len tamojší obyvatelia. Údiv nad násilím v uliciach neskrývali ani niektorí utečenci, ktorí v tomto meste našli azyl.

„Ak by toto robili v Egypte, tak by ich strieľali,“ povedal 29-ročný Ibrahim Ali, ktorý do Hamburgu prišiel pred šiestimi rokmi. „Štát poskytuje všetko – bývanie, podporu v nezamestnanosti, vzdelanie. A aj tak nie sú spokojní. Ja to nechápem,“ dodal v čase, keď policajné jednotky začali zasahovať proti demonštrantom.

„Sú to blázni. Nemôžem uveriť vlastným očiam. Majú takú krásnu krajinu a ničia ju,“ pridal sa 32-ročný Sýrčan Mohammad Halabi, ktorý prišiel do Nemecka pred dvoma rokmi. Toho skôr zaujímalo, či summit G20 dospeje k nejakému výsledku o skončení vojny v Sýrii. Výsledok ho veľmi nepotešil, ale zo zásahu polície vystrašený nebol. „Keď padajú bomby, to je strach,“ dodal.