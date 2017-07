Česká senátna komisia označila zbraňovú novelu za nepotrebnú

Za nepotrebnú označila česká senátna ústavná komisia ústavnú novelu o legálnej držbe zbraní. Môže byť podľa komisie aj škodlivá, k zvýšeniu národnej bezpečnosti by nepomohla. Po utorkovom rokovaní komisie to povedala jej predsedníčka Eliška Wagnerová (Zelení).

„Nevieme, aký má skutočný účel,“ podotkla Wagnerová k predlohe, podľa ktorej by majitelia legálne držaných zbraní dostali právo zasiahnuť v prípade potreby na zaistenie bezpečnosti Česka. Snemovňa novelu už schválila, teraz ju bude posudzovať horná komora.

Wagnerová uviedla, že ústavné právo držby zbraní majú len Spojené štáty, od ktorých sa inšpirovali Guatemala, Mexiko a Haiti. V Česku podľa nej nemôže byť o tradícii držať zbraň ani reč, také argumenty sú podľa nej „karikatúrou švejkovského rázu“.

Komisia tiež upozornila na určitú dvojkoľajnosť, ktorú by predloha priniesla. „Právo na držanie a nosenie zbrane a streliva sa vzťahuje len a len na účely ochrany republiky. Kto bude chcieť mať zbraň pre vlastnú obranu, tomuto základnému právu podliehať nebude,“ uviedla Wagnerová.

Cieľom novely, ako napísali autori z radov ČSSD, ANO, KSČM a ODS v zdôvodnení, nie je zakotvenie držanie zbraní ako základného práva. Ľudia by mohli prevziať bezpečnostné povinnosti vo väčšom rozsahu, než môžu byť uložené všetkým. Česko by výslovne uznalo, že držanie a nosenie zbraní, pokiaľ je v súlade so zákonom, je súčasťou zaisťovania jeho bezpečnosti.

Motívom pre spísanie novely bola aj zmena európskej smernice, ktorá sprísňuje držanie zbraní. Podľa zákonodarcov ju ale nezvráti. Česko proti smernici podá žalobu. Ústavná predloha konkrétne uvádza, že českí občania majú právo nadobúdať, držať a nosiť zbrane k plneniu úloh pri zaisťovaní bezpečnosti štátu. Podmienky a obmedzenia tohto práva môže priniesť bežný zákon, „ak je to nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, verejného poriadku a bezpečnosti, životov a zdravia alebo na predchádzanie trestných činov“.