Trumpov syn zverejnil maily o angažovanosti Rusov vo voľbách v USA

Najstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa na twitteri zverejnil elektronickú korešpondenciu, ktorá ukazuje, že z Ruska vlani prišla ponuka poskytnúť kompromitujúce informácie na Trumpovu súperku v prezidentských voľbách Hillary Clintonovú.

„Ruský generálny prokurátor ponúkol poskytnúť Trumpovej kampani isté úradné dokumenty a informácie, ktoré by mali kompromitovať Hillary a jej styky s Ruskom a ktoré by mohli byť vášmu otcovi veľmi prospešné. Ide skutočne o veľmi vysokú úroveň a o citlivé informácie, ale je to súčasť snahy Ruska a jeho vlády podporovať pána Trumpa,“ napísal vlani 3. júna publicista Rob Goldstone, ktorý sprostredkoval stretnutie medzi Trumpom mladším a ruskou právničkou Natáliou Veselnickou.

Donald Trump junior. Autor: SITA/AP, Matt York

Trump junior chce byť transparentný

„Ak to je to, čo hovoríte, potom sa mi to páči, hlavne neskôr v lete,“ odpovedal Trump mladší Goldstoneovi.

S Veselnickou sa Trumpov syn zišiel 9. júna 2016 v Trump Tower v spoločnosti Trumpovho zaťa Jareda Kushnera a vtedajšieho šéfa Trumpovej kampane Paula Manaforta.

Mailov sú celkom štyri stránky a pochádzajú z počiatku vlaňajšieho júna. Ich zverejnenie Trump mladší vysvetlil snahou byť „úplne transparentný“.

Veselnická v rozhovore s televíziou NBC News povedala, že žiadny kompromitujúci materiál na Clintonovú nemala a že chcela jednať o tzv. Magnitského zoznamu, ktorý vystavuje americkým sankciám ruských činiteľov porušujúcich ľudské práva.

O Veselnickej v Kremli nikto nič nevie

Trump mladší už skôr potvrdil, že schôdzka sa konala, ale žiadne „dôležité informácie“ o súperke svojho otca na nej vraj nedostal.

Informácie o stretnutí syna Donalda Trumpa s ruskou právničkou preskúma senátny výbor pre tajné služby, jeden z troch kongresových výborov, ktorý sa dlhodobo zaoberá kauzou ruského vplyvu na americké prezidentské voľby.

Podľa televízie NBC sa na tom členovia výboru dohodli bez spresnenia dátumu zasadnutia. Prezidentov najstarší syn Donald junior si v súvislosti s chystaným vypočutím zaistil služby právneho poradcu.

Veselnická má podľa amerických médií blízko Kremľa. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov ale v pondelok novinárom povedal, že o právničke tohto mena v Kremli nikto nič nevie.