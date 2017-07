Čína prísne cenzuruje informácie o umierajúcom disidentovi Liou Siao-poovi

V čínsky písaných médiách a na sociálnych sieťach nie sú o prípade Lioua, ktorého koncom júna zo zdravotných dôvodov podmienečne prepustili z väzenia, takmer žiadne správy. Úrady však umožnili zverejnenie videozáznamu z nemocnice, ktorý zachytáva dvoch zahraničných lekárov nad jeho lôžkom, ako ubezpečujú Liouovu manželku, že lekársky tím zostavený čínskou vládou robí v starostlivosti o jej muža „maximum“.

Video malo podľa všetkého ukázať, že Peking sa snaží poskytnúť pacientovi čo najlepšiu starostlivosť. Nemecká ambasáda však tento krok kritizovala s tým, že videonahrávka porušuje lekárske tajomstvo a že starostlivosť o Liou Siao-poa v skutočnosti riadi čínska bezpečnostná služba. Čínske médiá tiež ignorovali následné vyhlásenie tohto nemeckého a amerického lekára, ktorí hovorili pri disidentovom lôžku s jeho ženou, že Liounov zdravotný stav umožňuje jeho prevoz do cudziny.

Podľa agentúry AP videonahrávka z nemocnice, ktorú úmyselne publikovali čínske úrady, pripomína skoršie video z júna, keď oznámili jeho diagnózu. Liou je na nej vo väznici zachytený, ako hrá bedminton s väzenským dozorcom a rozpráva sa pri návšteve so svojou manželkou. Nahrávka mala očividne demonštrovať dobré podmienky vo väzení, kde si odpykával od roku 2009 jedenásťročný trest väzenia za podvracanie štátnej moci.

Výzvy Spojených štátov, Európskej únie a ďalších krajín, aby Peking nechal Lioua z humanitárnych dôvodov opustiť krajinu, čínske médiá takisto opomenuli.

Čo urobí Peking?

Podľa analytikov má Čína v Liouovom prípade ťažké rozhodovanie. Ak by disident odišiel do zahraničia, mohol by v posledných dňoch svojho života vystúpiť s kritikou Pekingu a byť v centre pozornosti svetových médií. Ak Lioua čínske úrady ponechajú naďalej pod prísnou kontrolou a on v tejto situácie zomrie, poškodí to obraz čínskej komunistickej strany a môže to vyvolať nežiaduce porovnávanie s nacistickým Nemeckom.

Stúpenci disidenta totiž pripodobnili jeho prípad k osudu aktivistu Carla von Ossietzkého, ktorý dostal Nobelovu cenu za mier v roku 1935, keď ho držali v nemeckom väzenskom tábore, a nakoniec podľahol tuberkulóze, pod dohľadom tajnej polície.

Rakovina ako nástroj politickej moci?

V anglických vydaniach čínskych novín sa objavilo niekoľko strohých správ o Liouovi, ktoré väčšinou kritizovali „spolitizovanie prípadu“. „Ľudia, ktorí požadujú liečbu Lioua v cudzine, tak pravdepodobne robia z politických dôvodov,“ napísal v utorok v úvodníku denník Global Times. „Liouova rakovina nesmie byť spolitizovaná,“ uviedol denník.

„Dnešná Čína je silnejšia a sebavedomejšia a nepodľahne západnému tlaku,“ píše sa ďalej v úvodníku Global Times, ktorý obviňuje nemenované zahraničné sily, že „zneužívajú Lioua na svoje politické ciele“.

Hovorca čínskej diplomacie Keng Šuang v utorok k prípadu povedal, že Čína dúfa, že ostatné krajiny budú „rešpektovať jej právnu suverenitu a nebudú tento jednotlivý prípadu zneužívať na zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny“.

Pri vyhľadávaní Liouovho mena na najväčšom čínskom internetovom vyhľadávači Baidu sa používateľom od februára neobjavujú žiadne výsledky. Rovnako je to pri hľadaní na sociálnej sieti WeChat.